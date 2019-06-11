"الحماد" ينسحب من سباق الترشح لرئاسة "الهلال".. و"الموسى" يقدّم أوراقه

بدعم من منصور بن مشعل.. "الصائغ" يترشح لرئاسة "الأهلي"

أعلن بدر الحماد المرشح لرئاسة نادي الهلال انسحابه من سباق الترشح.

وحضر "الحماد" إلى مقر النادي عصر اليوم، وأشار إلى أنه ارتأى عدم الترشح، معلناً دعمه للمرشح فهد بن نافل الذي قدم أوراقه للترشح اليوم.

في نفس السياق، قدّم موسى الموسى عضو الشرف الهلالي أوراقه من أجل الترشح لرئاسة نادي الهلال، ليصبح لدى الهلال مرشحان لرئاسة النادي.

وفي الشأن الأهلاوي قدّم أحمد الصائغ ملف ترشحه لرئاسه نادي الأهلي، بدعم من الأمير منصور بن مشعل.

وتختتم اليوم الفترة المحددة لاستقبال طلبات الترشح لرئاسة الأندية، والتي حددتها الهيئة العامة للرياضة، قبل أن يتم إعلان الملفات التي أكملت الشروط، ومن ثم إجراء الانتخابات.

يذكر أنه قدم أربعة أشخاص ملف الترشح وهم: أنمار الحائلي للاتحاد، وفهد المطوع للرائد، وفهد المدلج للفيصلي، وسعد العفالق للفتح.

......................

اليوم الأخير لاستقبال المرشحين ينطلق.. "بن نافل" يقدم ملف ترشحه لرئاسة الهلال

قدّم فهد بن نافل ملف ترشّحه لرئاسة مجلس إدارة نادي الهلال في مقر لجنة الانتخابات بالنادي، متضمّنًا قائمة أعضاء مجلس الإدارة المرشّحين.

وتختتم اليوم الفترة المحددة لاستقبال طلبات الترشح لرئاسة الأندية والتي حددتها الهيئة العامة للرياضة قبل أن يتم إعلان الملفات التي أكملت الشروط، ومن ثم إجراء الانتخابات.

يذكر أنه قدم أربعة أشخاص ملف الترشح، وهم أنمار الحائلي للاتحاد، فهد المطوع للرائد، فهد المدلج للفيصلي، سعد العفالق للفتح.