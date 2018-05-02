النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مسافر يروي تفاصيل تعطل رحلة "جدة -  جاكرتا".. و "الخطوط" توضح

"الطيب" لـ "سبق": تأمين الإقامة لـ 27 ضيفًا حتى الرحلة التالية

فوجئ عدد من ركاب رحلة الخطوط السعودية، المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى جاكرتا رقم "816"، بعد صعودهم الطائرة، وأخذ أماكنهم، عند السابعة من مساء أمس، الموعد المقرر لإقلاعها، بطلب النزول؛ بحجة عطل في الطائرة، مع إبقاء المغادرين من المعتمرين داخلها.

وأثار هذا الأمر الشك في نفوس المسافرين الذين تم إنزالهم، لينتهي بهم الحال إلى السكن في فندق، بعد أن مكثوا خمس ساعات في صالات الانتظار دون رحلة.

قال المواطن ماجد الغامدي، إن موعد الرحلة رقم 816 المتجهة من جدة إلى جاكرتا، كان مقررا لها عند الساعة السابعة من مساء أمس، حيث تم صعودنا للطائرة الساعة السابعة وخمس دقائق، وبعد ساعة داخل الطائرة، تمت أفادتنا بأن الطائرة بها عطل، وسوف يغيرونها وطلبوا منا النزول مع بقاء المغادرين من العمرة".

وأضاف: اتجهنا بعد ذلك إلى صالة الانتظار مرةً أخرى، ومكثنا فيها حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، حيث تم تسليمنا جوازات السفر، مشيرًا إلى أن الصالة التي ظلوا فيها ما يقارب ست ساعات، كانت تفتقر إلى كراسي ودورات مياه للنساء - على حد وصفه.

ولفت "الغامدي" إلى أن مشرف الوردية، ذكر لهم بأن أسباب إنزالهم من الطائرة؛ لتقليص عدد الركاب في تلك الطائرة والتي غادرت إلى جاكرتا، بعد ساعة من موعد إقلاعها.

وأشار إلى أنه تم نقلهم إلى فندق خارج المطار ولازالوا لحين موعد الرحلة البديلة عند الساعة الرابعة فجرًا.

"سبق" بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم الخطوط السعودية، عبدالرحمن الطيب، والذي قال: "للأسف حصل عطل فني في الطائرة التي كانت الرحلة مجدولة عليها وهي من طراز بوينج 777 بسعة مقعدية 413 مقعدًا".

وأضاف: حرصًا من "السعودية" على تقليل التأثير على ضيوفنا الكرام تم تأمين طائرة بديلة من نفس الطراز بوينج 777، إلا أن سعتها المقعدية 381 مقعدًا فقط.

وتابع قائلاً: تم اتخاذ الإجراءات التالية؛ لعدم استيعاب الطائرة البديلة لجميع الضيوف المسافرين، وتم إعطاء الأولوية للمعتمرين، الذين أنهوا إجراءات مغادرتهم ولا يمكن استيعابهم في صالة الترانزيت لحين إيجاد رحلة أخرى للبقية، وتم تأمين الإقامة لـ 27 ضيفًا حتى موعد الرحلة التالية الساعة الرابعة فجرًا بالتوقيت المحلي، وغادروا على الرحلة، ولله الحمد.

وأكد "الطيب" أن الخطوط السعودية تقدمت بالاعتذار لجميع ضيوفها الكرام على التأخير الذي حصل بسبب العطل الفني الذي طرأ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مسافر يروي تفاصيل تعطل رحلة "جدة -  جاكرتا".. و "الخطوط" توضح
سبق

فوجئ عدد من ركاب رحلة الخطوط السعودية، المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى جاكرتا رقم "816"، بعد صعودهم الطائرة، وأخذ أماكنهم، عند السابعة من مساء أمس، الموعد المقرر لإقلاعها، بطلب النزول؛ بحجة عطل في الطائرة، مع إبقاء المغادرين من المعتمرين داخلها.

وأثار هذا الأمر الشك في نفوس المسافرين الذين تم إنزالهم، لينتهي بهم الحال إلى السكن في فندق، بعد أن مكثوا خمس ساعات في صالات الانتظار دون رحلة.

قال المواطن ماجد الغامدي، إن موعد الرحلة رقم 816 المتجهة من جدة إلى جاكرتا، كان مقررا لها عند الساعة السابعة من مساء أمس، حيث تم صعودنا للطائرة الساعة السابعة وخمس دقائق، وبعد ساعة داخل الطائرة، تمت أفادتنا بأن الطائرة بها عطل، وسوف يغيرونها وطلبوا منا النزول مع بقاء المغادرين من العمرة".

وأضاف: اتجهنا بعد ذلك إلى صالة الانتظار مرةً أخرى، ومكثنا فيها حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، حيث تم تسليمنا جوازات السفر، مشيرًا إلى أن الصالة التي ظلوا فيها ما يقارب ست ساعات، كانت تفتقر إلى كراسي ودورات مياه للنساء - على حد وصفه.

ولفت "الغامدي" إلى أن مشرف الوردية، ذكر لهم بأن أسباب إنزالهم من الطائرة؛ لتقليص عدد الركاب في تلك الطائرة والتي غادرت إلى جاكرتا، بعد ساعة من موعد إقلاعها.

وأشار إلى أنه تم نقلهم إلى فندق خارج المطار ولازالوا لحين موعد الرحلة البديلة عند الساعة الرابعة فجرًا.

"سبق" بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم الخطوط السعودية، عبدالرحمن الطيب، والذي قال: "للأسف حصل عطل فني في الطائرة التي كانت الرحلة مجدولة عليها وهي من طراز بوينج 777 بسعة مقعدية 413 مقعدًا".

وأضاف: حرصًا من "السعودية" على تقليل التأثير على ضيوفنا الكرام تم تأمين طائرة بديلة من نفس الطراز بوينج 777، إلا أن سعتها المقعدية 381 مقعدًا فقط.

وتابع قائلاً: تم اتخاذ الإجراءات التالية؛ لعدم استيعاب الطائرة البديلة لجميع الضيوف المسافرين، وتم إعطاء الأولوية للمعتمرين، الذين أنهوا إجراءات مغادرتهم ولا يمكن استيعابهم في صالة الترانزيت لحين إيجاد رحلة أخرى للبقية، وتم تأمين الإقامة لـ 27 ضيفًا حتى موعد الرحلة التالية الساعة الرابعة فجرًا بالتوقيت المحلي، وغادروا على الرحلة، ولله الحمد.

وأكد "الطيب" أن الخطوط السعودية تقدمت بالاعتذار لجميع ضيوفها الكرام على التأخير الذي حصل بسبب العطل الفني الذي طرأ.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
04:49 PM

مسافر يروي تفاصيل تعطل رحلة "جدة -  جاكرتا".. و "الخطوط" توضح

"الطيب" لـ "سبق": تأمين الإقامة لـ 27 ضيفًا حتى الرحلة التالية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
14
13,077

فوجئ عدد من ركاب رحلة الخطوط السعودية، المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى جاكرتا رقم "816"، بعد صعودهم الطائرة، وأخذ أماكنهم، عند السابعة من مساء أمس، الموعد المقرر لإقلاعها، بطلب النزول؛ بحجة عطل في الطائرة، مع إبقاء المغادرين من المعتمرين داخلها.

وأثار هذا الأمر الشك في نفوس المسافرين الذين تم إنزالهم، لينتهي بهم الحال إلى السكن في فندق، بعد أن مكثوا خمس ساعات في صالات الانتظار دون رحلة.

قال المواطن ماجد الغامدي، إن موعد الرحلة رقم 816 المتجهة من جدة إلى جاكرتا، كان مقررا لها عند الساعة السابعة من مساء أمس، حيث تم صعودنا للطائرة الساعة السابعة وخمس دقائق، وبعد ساعة داخل الطائرة، تمت أفادتنا بأن الطائرة بها عطل، وسوف يغيرونها وطلبوا منا النزول مع بقاء المغادرين من العمرة".

وأضاف: اتجهنا بعد ذلك إلى صالة الانتظار مرةً أخرى، ومكثنا فيها حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، حيث تم تسليمنا جوازات السفر، مشيرًا إلى أن الصالة التي ظلوا فيها ما يقارب ست ساعات، كانت تفتقر إلى كراسي ودورات مياه للنساء - على حد وصفه.

ولفت "الغامدي" إلى أن مشرف الوردية، ذكر لهم بأن أسباب إنزالهم من الطائرة؛ لتقليص عدد الركاب في تلك الطائرة والتي غادرت إلى جاكرتا، بعد ساعة من موعد إقلاعها.

وأشار إلى أنه تم نقلهم إلى فندق خارج المطار ولازالوا لحين موعد الرحلة البديلة عند الساعة الرابعة فجرًا.

"سبق" بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم الخطوط السعودية، عبدالرحمن الطيب، والذي قال: "للأسف حصل عطل فني في الطائرة التي كانت الرحلة مجدولة عليها وهي من طراز بوينج 777 بسعة مقعدية 413 مقعدًا".

وأضاف: حرصًا من "السعودية" على تقليل التأثير على ضيوفنا الكرام تم تأمين طائرة بديلة من نفس الطراز بوينج 777، إلا أن سعتها المقعدية 381 مقعدًا فقط.

وتابع قائلاً: تم اتخاذ الإجراءات التالية؛ لعدم استيعاب الطائرة البديلة لجميع الضيوف المسافرين، وتم إعطاء الأولوية للمعتمرين، الذين أنهوا إجراءات مغادرتهم ولا يمكن استيعابهم في صالة الترانزيت لحين إيجاد رحلة أخرى للبقية، وتم تأمين الإقامة لـ 27 ضيفًا حتى موعد الرحلة التالية الساعة الرابعة فجرًا بالتوقيت المحلي، وغادروا على الرحلة، ولله الحمد.

وأكد "الطيب" أن الخطوط السعودية تقدمت بالاعتذار لجميع ضيوفها الكرام على التأخير الذي حصل بسبب العطل الفني الذي طرأ.

شارك برأيك
72
468

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,468
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,200
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,214
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,340

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة