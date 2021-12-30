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عمليتان ناجحتان لتركيب صمامات متقدمة عالمياً عبر القسطرة بـ"قلب أبها"

أجراهما فريق طبي متخصص بمركز الأمير فيصل بن خالد بقيادة "الأحمري"

نجح - بفضل الله - فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها، في إجراء عمليتين ناجحتين لتركيب صمام أورطي للقلب عن طريق القسطرة دون التدخل الجراحي.

وخلال العملية استخدم الفريق الطبي صمام "acurate neo 2" كأول مركز للقلب تابع لوزارة الصحة يستخدم هذا النوع من الصمامات؛ حيث يعتبر من الصمامات الحديثة والمتقدمة عالمياً، ويمتاز بتقليل حدوث المضاعفات مثل حدوث تسريب جانبي للصمام، أو انغلاق مجرى الشرايين التاجية، أو الحاجة لتركيب منظم لضربات القلب بعد العملية.

وأجرى العمليتين فريق طبي متخصص بقيادة كل من استشاريي أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية: الدكتور محمد ظافر الأحمري، والدكتور عبدالله اليوسف عسيري، وبمشاركة رئيسة قسم القسطرة القلبية بالمركز سارة سعيد الشهراني.

صحة عسير

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عمليتان ناجحتان لتركيب صمامات متقدمة عالمياً عبر القسطرة بـ"قلب أبها"
سبق

نجح - بفضل الله - فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها، في إجراء عمليتين ناجحتين لتركيب صمام أورطي للقلب عن طريق القسطرة دون التدخل الجراحي.

وخلال العملية استخدم الفريق الطبي صمام "acurate neo 2" كأول مركز للقلب تابع لوزارة الصحة يستخدم هذا النوع من الصمامات؛ حيث يعتبر من الصمامات الحديثة والمتقدمة عالمياً، ويمتاز بتقليل حدوث المضاعفات مثل حدوث تسريب جانبي للصمام، أو انغلاق مجرى الشرايين التاجية، أو الحاجة لتركيب منظم لضربات القلب بعد العملية.

وأجرى العمليتين فريق طبي متخصص بقيادة كل من استشاريي أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية: الدكتور محمد ظافر الأحمري، والدكتور عبدالله اليوسف عسيري، وبمشاركة رئيسة قسم القسطرة القلبية بالمركز سارة سعيد الشهراني.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
09:43 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
03:46 AM

عمليتان ناجحتان لتركيب صمامات متقدمة عالمياً عبر القسطرة بـ"قلب أبها"

أجراهما فريق طبي متخصص بمركز الأمير فيصل بن خالد بقيادة "الأحمري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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نجح - بفضل الله - فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها، في إجراء عمليتين ناجحتين لتركيب صمام أورطي للقلب عن طريق القسطرة دون التدخل الجراحي.

وخلال العملية استخدم الفريق الطبي صمام "acurate neo 2" كأول مركز للقلب تابع لوزارة الصحة يستخدم هذا النوع من الصمامات؛ حيث يعتبر من الصمامات الحديثة والمتقدمة عالمياً، ويمتاز بتقليل حدوث المضاعفات مثل حدوث تسريب جانبي للصمام، أو انغلاق مجرى الشرايين التاجية، أو الحاجة لتركيب منظم لضربات القلب بعد العملية.

وأجرى العمليتين فريق طبي متخصص بقيادة كل من استشاريي أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية: الدكتور محمد ظافر الأحمري، والدكتور عبدالله اليوسف عسيري، وبمشاركة رئيسة قسم القسطرة القلبية بالمركز سارة سعيد الشهراني.

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