بالفيديو.. سقوط شخص من قمة جبال القهر بـ"الريث".. وهكذا تم إنقاذه

أصيب بكسور متعددة

أنقذ مواطنون، اليوم، شخصًا سقط من قمة جبال القهر بمحافظة الريث شمال منطقة جازان، وأصيب بكسور متعددة.

ووفقًا للأهالي فإن شخصًا سقط من قمة جبال القهر وهرعوا لإنقاذه عبر تسلق العشرات ونزولهم من قمة الجبل، ومن ثم حمله وإنقاذه، وقد باشرت الجهات المعنية الحادث.

وقال الأهالي: إن "المصاب تعرض لإصابات بالغة جدًا وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج".