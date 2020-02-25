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"فلكية جدة": "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية.. مساء اليوم

يشاهَد بسهولة بالعين المجردة والفرصة مثالية لهواة التصوير

يظهر هلال شهر رجب بسماء السعودية بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، والانتقال نحو بداية الليل، ويشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي في حال كانت السماء خالية من الغيوم وهي فرصة مثالية للتصوير.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنة بالليلة الماضية، وأصبح مرتفعًا في السماء، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة؛ فيمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر؛ في ظاهرة يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم.

وكان القمر قد وقع في الاقتران يوم الأحد 23 فبراير 2020 عند الساعة 06:32 مساء بتوقيت السعودية (3:32 مساء بتوقيت غرينتش).

من ناحية أخرى؛ وفق أبو زاهرة؛ يرصد كوكب الزهرة أعلى هلال القمر هذه الليلة، وسيبدو الكوكب للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة، ومن خلال التلسكوب يمكن بسهولة رؤية قرص الكوكب أحدب في الوقت الحالي، ولكن لا يمكن رؤية تضاريس سطح هذا الكوكب أبدًا؛ بسبب طبقة الغيوم الكثيفة التي تحيط به على الدوام؛ إلا أن تلك الغيوم هي السبب الرئيسي في إعطائه البريق الخلاب في قبة السماء.

وتابع: بمراقبة القمر يومًا بعد يوم؛ سيلاحظ أن إضاءته تزداد، ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس متجهًا نحو الشرق عبر السماء، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض، وبعد سبعة أيام من الاقتران سوف يصل القمر لمرحلة التربيع الأول، ويرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم؛ نتيجة لدوران الأرض حول محورها؛ إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم، والكواكب في دائرة البروج أثناء دورانه حول الأرض.

وأكمل أبو زاهرة: يُعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليًّا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن؛ نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكرًا والذي عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

الجمعية الفلكية هلال شهر رجب جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية.. مساء اليوم
سبق

يظهر هلال شهر رجب بسماء السعودية بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، والانتقال نحو بداية الليل، ويشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي في حال كانت السماء خالية من الغيوم وهي فرصة مثالية للتصوير.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنة بالليلة الماضية، وأصبح مرتفعًا في السماء، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة؛ فيمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر؛ في ظاهرة يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم.

وكان القمر قد وقع في الاقتران يوم الأحد 23 فبراير 2020 عند الساعة 06:32 مساء بتوقيت السعودية (3:32 مساء بتوقيت غرينتش).

من ناحية أخرى؛ وفق أبو زاهرة؛ يرصد كوكب الزهرة أعلى هلال القمر هذه الليلة، وسيبدو الكوكب للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة، ومن خلال التلسكوب يمكن بسهولة رؤية قرص الكوكب أحدب في الوقت الحالي، ولكن لا يمكن رؤية تضاريس سطح هذا الكوكب أبدًا؛ بسبب طبقة الغيوم الكثيفة التي تحيط به على الدوام؛ إلا أن تلك الغيوم هي السبب الرئيسي في إعطائه البريق الخلاب في قبة السماء.

وتابع: بمراقبة القمر يومًا بعد يوم؛ سيلاحظ أن إضاءته تزداد، ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس متجهًا نحو الشرق عبر السماء، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض، وبعد سبعة أيام من الاقتران سوف يصل القمر لمرحلة التربيع الأول، ويرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم؛ نتيجة لدوران الأرض حول محورها؛ إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم، والكواكب في دائرة البروج أثناء دورانه حول الأرض.

وأكمل أبو زاهرة: يُعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليًّا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن؛ نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكرًا والذي عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
09:41 AM

"فلكية جدة": "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية.. مساء اليوم

يشاهَد بسهولة بالعين المجردة والفرصة مثالية لهواة التصوير

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يظهر هلال شهر رجب بسماء السعودية بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، والانتقال نحو بداية الليل، ويشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي في حال كانت السماء خالية من الغيوم وهي فرصة مثالية للتصوير.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنة بالليلة الماضية، وأصبح مرتفعًا في السماء، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة؛ فيمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر؛ في ظاهرة يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم.

وكان القمر قد وقع في الاقتران يوم الأحد 23 فبراير 2020 عند الساعة 06:32 مساء بتوقيت السعودية (3:32 مساء بتوقيت غرينتش).

من ناحية أخرى؛ وفق أبو زاهرة؛ يرصد كوكب الزهرة أعلى هلال القمر هذه الليلة، وسيبدو الكوكب للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة، ومن خلال التلسكوب يمكن بسهولة رؤية قرص الكوكب أحدب في الوقت الحالي، ولكن لا يمكن رؤية تضاريس سطح هذا الكوكب أبدًا؛ بسبب طبقة الغيوم الكثيفة التي تحيط به على الدوام؛ إلا أن تلك الغيوم هي السبب الرئيسي في إعطائه البريق الخلاب في قبة السماء.

وتابع: بمراقبة القمر يومًا بعد يوم؛ سيلاحظ أن إضاءته تزداد، ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس متجهًا نحو الشرق عبر السماء، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض، وبعد سبعة أيام من الاقتران سوف يصل القمر لمرحلة التربيع الأول، ويرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم؛ نتيجة لدوران الأرض حول محورها؛ إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم، والكواكب في دائرة البروج أثناء دورانه حول الأرض.

وأكمل أبو زاهرة: يُعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليًّا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن؛ نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكرًا والذي عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

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