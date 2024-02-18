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اليابان: البدء في اختبار عقار خاص بكورونا قريبًا

سجّلت ما يزيد على 500 حالة إصابة بالفيروس

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، الثلاثاء، أن بلاده تهدف للبدء قريبًا في اختبار عقار خاص بفيروس إتش.آي.في، المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، لعلاج فيروس كورونا الجديد.

وقال سوغا وهو المتحدث باسم الحكومة اليابانية في إفادة صحفية يومية: "نحن نحضر الآن لبدء تجارب إكلينيكية باستخدام عقار خاص (بفيروس) "إتش.آي.في" لعلاج فيروس كورونا الجديد".

ووفق "سكاي نيوز"؛ فإن المتحدث لم يوضح المدة التي قد يستغرقها العقار الجديد للموافقة عليه.

وسجلت اليابان ما يزيد على 500 حالة إصابة بفيروس كورونا؛ أكثر من 450 منها في سفينة سياحية راسية بمدينة يوكوهاما.

والثلاثاء، كشفت أرقام رسمية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا تخطت 1.800 شخص في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصًا في مقاطعة هوبي.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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اليابان: البدء في اختبار عقار خاص بكورونا قريبًا
سبق

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، الثلاثاء، أن بلاده تهدف للبدء قريبًا في اختبار عقار خاص بفيروس إتش.آي.في، المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، لعلاج فيروس كورونا الجديد.

وقال سوغا وهو المتحدث باسم الحكومة اليابانية في إفادة صحفية يومية: "نحن نحضر الآن لبدء تجارب إكلينيكية باستخدام عقار خاص (بفيروس) "إتش.آي.في" لعلاج فيروس كورونا الجديد".

ووفق "سكاي نيوز"؛ فإن المتحدث لم يوضح المدة التي قد يستغرقها العقار الجديد للموافقة عليه.

وسجلت اليابان ما يزيد على 500 حالة إصابة بفيروس كورونا؛ أكثر من 450 منها في سفينة سياحية راسية بمدينة يوكوهاما.

والثلاثاء، كشفت أرقام رسمية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا تخطت 1.800 شخص في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصًا في مقاطعة هوبي.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
08:37 AM

اليابان: البدء في اختبار عقار خاص بكورونا قريبًا

سجّلت ما يزيد على 500 حالة إصابة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، الثلاثاء، أن بلاده تهدف للبدء قريبًا في اختبار عقار خاص بفيروس إتش.آي.في، المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، لعلاج فيروس كورونا الجديد.

وقال سوغا وهو المتحدث باسم الحكومة اليابانية في إفادة صحفية يومية: "نحن نحضر الآن لبدء تجارب إكلينيكية باستخدام عقار خاص (بفيروس) "إتش.آي.في" لعلاج فيروس كورونا الجديد".

ووفق "سكاي نيوز"؛ فإن المتحدث لم يوضح المدة التي قد يستغرقها العقار الجديد للموافقة عليه.

وسجلت اليابان ما يزيد على 500 حالة إصابة بفيروس كورونا؛ أكثر من 450 منها في سفينة سياحية راسية بمدينة يوكوهاما.

والثلاثاء، كشفت أرقام رسمية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا تخطت 1.800 شخص في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصًا في مقاطعة هوبي.

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