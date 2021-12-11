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رسائل وإثراء ووفاء.. حفل تكريم للفقيد التاريخي "الروقي" تقيمه "الدارة" غدًا

شارك في 25 مؤتمرًا وندوة بأبحاث علمية محكمة داخل المملكة وخارجها

في بادرة وفاء تُنفّذها "دارة الملك عبدالعزيز"، ممثلة في "مركز تاريخ مكة المكرمة"، وحرصها على تكريم الشخصيات البارزة والمثقفين الذين خدموا تاريخ المملكة، تُقيم يوم غد الأحد حفلًا تكريميًا لأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر الدكتور عايض بن خزام الروقي - رحمه الله - وذلك بحضور الأمين العام للدارة المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، ونخبة من الأكاديميين والمهتمين بمجالات التاريخ والبحوث العلمية؛ وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بجامعة أم القرى.

وأكدت "الدارة" على حصيلة المحتفى به البحثية في تاريخ المملكة، والاهتمام بتوثيقه وتدوينه، ليكون متاحًا للباحثين والمهتمين بالدراسات التاريخية، إلى جانب إشرافه على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه داخل جامعة أم القرى وخارجها، وتحكيم الأبحاث والكتب والدراسات العلمية.

وأشارت إلى مشاركة "الدكتور الروقي" في إثراء مجهودات الدارة وإبراز رسالتها من خلال عمله مديرًا لمركز تاريخ مكة المكرمة سابقًا، كما أنه من المشاركين في مشروع جمع الوثائق التاريخية، وانتدابه للعمل مديرًا لمكتب موسوعة الحج والحرمين بمكة المكرمة، الذي تشرف عليه دارة الملك عبدالعزيز بالرياض، إضافة لمشاركته في أكثر من 25 مؤتمرًا وندوة بأبحاثٍ علمية محكمة داخل المملكة وخارجها.

وأضافت أن "الروقي" خلال مسيرته البحثية التاريخية أنجز عددًا من الأبحاث العلمية المنشورة وغير المنشورة؛ في طليعتها "الملك عبدالعزيز والتعاون العربي عند بناء الدولة.. دراسة تاريخية تحليلية"، و"علاقات الدولة السعودية الأولى بولاة العراق والشام"، و"كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود"، و"الملك عبدالعزيز ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية تجاه السياسة الأمريكية.. دراسة تاريخية وثائقية"، و"دور منظمة المؤتمر الإسلامي في التأكيد على هوية القدس الإسلامية".

وتنظم "الدارة" ضمن الحفل، ندوة ثقافية بمشاركة مدير الجامعة الإسلامية سابقًا الدكتور محمد بن علي العقلا، وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى الدكتورة لمياء بنت أحمد شافعي، والمشرفة على مركز تاريخ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسائل وإثراء ووفاء.. حفل تكريم للفقيد التاريخي "الروقي" تقيمه "الدارة" غدًا
سبق

في بادرة وفاء تُنفّذها "دارة الملك عبدالعزيز"، ممثلة في "مركز تاريخ مكة المكرمة"، وحرصها على تكريم الشخصيات البارزة والمثقفين الذين خدموا تاريخ المملكة، تُقيم يوم غد الأحد حفلًا تكريميًا لأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر الدكتور عايض بن خزام الروقي - رحمه الله - وذلك بحضور الأمين العام للدارة المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، ونخبة من الأكاديميين والمهتمين بمجالات التاريخ والبحوث العلمية؛ وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بجامعة أم القرى.

وأكدت "الدارة" على حصيلة المحتفى به البحثية في تاريخ المملكة، والاهتمام بتوثيقه وتدوينه، ليكون متاحًا للباحثين والمهتمين بالدراسات التاريخية، إلى جانب إشرافه على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه داخل جامعة أم القرى وخارجها، وتحكيم الأبحاث والكتب والدراسات العلمية.

وأشارت إلى مشاركة "الدكتور الروقي" في إثراء مجهودات الدارة وإبراز رسالتها من خلال عمله مديرًا لمركز تاريخ مكة المكرمة سابقًا، كما أنه من المشاركين في مشروع جمع الوثائق التاريخية، وانتدابه للعمل مديرًا لمكتب موسوعة الحج والحرمين بمكة المكرمة، الذي تشرف عليه دارة الملك عبدالعزيز بالرياض، إضافة لمشاركته في أكثر من 25 مؤتمرًا وندوة بأبحاثٍ علمية محكمة داخل المملكة وخارجها.

وأضافت أن "الروقي" خلال مسيرته البحثية التاريخية أنجز عددًا من الأبحاث العلمية المنشورة وغير المنشورة؛ في طليعتها "الملك عبدالعزيز والتعاون العربي عند بناء الدولة.. دراسة تاريخية تحليلية"، و"علاقات الدولة السعودية الأولى بولاة العراق والشام"، و"كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود"، و"الملك عبدالعزيز ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية تجاه السياسة الأمريكية.. دراسة تاريخية وثائقية"، و"دور منظمة المؤتمر الإسلامي في التأكيد على هوية القدس الإسلامية".

وتنظم "الدارة" ضمن الحفل، ندوة ثقافية بمشاركة مدير الجامعة الإسلامية سابقًا الدكتور محمد بن علي العقلا، وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى الدكتورة لمياء بنت أحمد شافعي، والمشرفة على مركز تاريخ.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
11:06 AM

رسائل وإثراء ووفاء.. حفل تكريم للفقيد التاريخي "الروقي" تقيمه "الدارة" غدًا

شارك في 25 مؤتمرًا وندوة بأبحاث علمية محكمة داخل المملكة وخارجها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في بادرة وفاء تُنفّذها "دارة الملك عبدالعزيز"، ممثلة في "مركز تاريخ مكة المكرمة"، وحرصها على تكريم الشخصيات البارزة والمثقفين الذين خدموا تاريخ المملكة، تُقيم يوم غد الأحد حفلًا تكريميًا لأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر الدكتور عايض بن خزام الروقي - رحمه الله - وذلك بحضور الأمين العام للدارة المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، ونخبة من الأكاديميين والمهتمين بمجالات التاريخ والبحوث العلمية؛ وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بجامعة أم القرى.

وأكدت "الدارة" على حصيلة المحتفى به البحثية في تاريخ المملكة، والاهتمام بتوثيقه وتدوينه، ليكون متاحًا للباحثين والمهتمين بالدراسات التاريخية، إلى جانب إشرافه على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه داخل جامعة أم القرى وخارجها، وتحكيم الأبحاث والكتب والدراسات العلمية.

وأشارت إلى مشاركة "الدكتور الروقي" في إثراء مجهودات الدارة وإبراز رسالتها من خلال عمله مديرًا لمركز تاريخ مكة المكرمة سابقًا، كما أنه من المشاركين في مشروع جمع الوثائق التاريخية، وانتدابه للعمل مديرًا لمكتب موسوعة الحج والحرمين بمكة المكرمة، الذي تشرف عليه دارة الملك عبدالعزيز بالرياض، إضافة لمشاركته في أكثر من 25 مؤتمرًا وندوة بأبحاثٍ علمية محكمة داخل المملكة وخارجها.

وأضافت أن "الروقي" خلال مسيرته البحثية التاريخية أنجز عددًا من الأبحاث العلمية المنشورة وغير المنشورة؛ في طليعتها "الملك عبدالعزيز والتعاون العربي عند بناء الدولة.. دراسة تاريخية تحليلية"، و"علاقات الدولة السعودية الأولى بولاة العراق والشام"، و"كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود"، و"الملك عبدالعزيز ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية تجاه السياسة الأمريكية.. دراسة تاريخية وثائقية"، و"دور منظمة المؤتمر الإسلامي في التأكيد على هوية القدس الإسلامية".

وتنظم "الدارة" ضمن الحفل، ندوة ثقافية بمشاركة مدير الجامعة الإسلامية سابقًا الدكتور محمد بن علي العقلا، وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى الدكتورة لمياء بنت أحمد شافعي، والمشرفة على مركز تاريخ.

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