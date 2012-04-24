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صاحبة فكرة "بلسم" في مسلسل "ممنوع التجول" لـ"سبق": من هنا جاءت

بدايتي كانت من كتابة المسرحيات في المدارس وطوّرتُ موهبتي بدورات مختلفة

شكّلت حلقة "بلسم" التي عُرضت عبر مسلسل "ممنوع التجول" التي تعرضه قناة Mbc، إشادة واسعة؛ خاصة وأن فكرتها جاءت عن جهود أبطال الصحة مع جائحة كورونا وما يقومون به من جهود كبيرة؛ فضلًا عن المرحلة السابقة التي كان فيها عمل المرأة في المجال الصحي يُنظر له نظرة دونية.

التقت "سبق" مع صاحبة فكرة الحلقة التي شعرت بمعاناة أبطال الصحة رغم أنها لا تعمل في المجال الصحي، وهي الكاتبة الجوهرة الحمد من مدينة تبوك.

وقالت: "بدايتي كانت من كتابة المسرحيات في المدارس، ولديّ هواية الكتابة التي أخذت فيها العديد من الدورات في الكتابة الدرامية وغيرها.

وفكرة حلقة "بلسم" جاءت نتيجة التحولات التي مر بها المجتمع ونظرته الدونية تجاه عمل المرأة، والتي وظفتها خلال جائحة كورونا وحاولت من خلالها إبراز دور بنات الوطن في مواجهة العقبات في سبيل تحقيق الطموحات حتى لوكانت العوائق من داخل المنزل.

وأضافت: "عرجت من خلال الفكرة على الدور الكبير الذي تقوم به بلادنا في القطاع الطبي وتفانيهم في خدمة المرضى حتى لو كان في سبيل فقدانهم حياتهم".

ووعدت "الجوهرة الحمد" بأنها خلال الفترة المقبلة سوف تعمل على العديد من الأعمال التي ستنال إعجابكم بإذن الله.

مسلسل ممنوع التجول بلسم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صاحبة فكرة "بلسم" في مسلسل "ممنوع التجول" لـ"سبق": من هنا جاءت
سبق

شكّلت حلقة "بلسم" التي عُرضت عبر مسلسل "ممنوع التجول" التي تعرضه قناة Mbc، إشادة واسعة؛ خاصة وأن فكرتها جاءت عن جهود أبطال الصحة مع جائحة كورونا وما يقومون به من جهود كبيرة؛ فضلًا عن المرحلة السابقة التي كان فيها عمل المرأة في المجال الصحي يُنظر له نظرة دونية.

التقت "سبق" مع صاحبة فكرة الحلقة التي شعرت بمعاناة أبطال الصحة رغم أنها لا تعمل في المجال الصحي، وهي الكاتبة الجوهرة الحمد من مدينة تبوك.

وقالت: "بدايتي كانت من كتابة المسرحيات في المدارس، ولديّ هواية الكتابة التي أخذت فيها العديد من الدورات في الكتابة الدرامية وغيرها.

وفكرة حلقة "بلسم" جاءت نتيجة التحولات التي مر بها المجتمع ونظرته الدونية تجاه عمل المرأة، والتي وظفتها خلال جائحة كورونا وحاولت من خلالها إبراز دور بنات الوطن في مواجهة العقبات في سبيل تحقيق الطموحات حتى لوكانت العوائق من داخل المنزل.

وأضافت: "عرجت من خلال الفكرة على الدور الكبير الذي تقوم به بلادنا في القطاع الطبي وتفانيهم في خدمة المرضى حتى لو كان في سبيل فقدانهم حياتهم".

ووعدت "الجوهرة الحمد" بأنها خلال الفترة المقبلة سوف تعمل على العديد من الأعمال التي ستنال إعجابكم بإذن الله.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
09:26 PM

صاحبة فكرة "بلسم" في مسلسل "ممنوع التجول" لـ"سبق": من هنا جاءت

بدايتي كانت من كتابة المسرحيات في المدارس وطوّرتُ موهبتي بدورات مختلفة

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بدر الجبل - تبوك
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2,879

شكّلت حلقة "بلسم" التي عُرضت عبر مسلسل "ممنوع التجول" التي تعرضه قناة Mbc، إشادة واسعة؛ خاصة وأن فكرتها جاءت عن جهود أبطال الصحة مع جائحة كورونا وما يقومون به من جهود كبيرة؛ فضلًا عن المرحلة السابقة التي كان فيها عمل المرأة في المجال الصحي يُنظر له نظرة دونية.

التقت "سبق" مع صاحبة فكرة الحلقة التي شعرت بمعاناة أبطال الصحة رغم أنها لا تعمل في المجال الصحي، وهي الكاتبة الجوهرة الحمد من مدينة تبوك.

وقالت: "بدايتي كانت من كتابة المسرحيات في المدارس، ولديّ هواية الكتابة التي أخذت فيها العديد من الدورات في الكتابة الدرامية وغيرها.

وفكرة حلقة "بلسم" جاءت نتيجة التحولات التي مر بها المجتمع ونظرته الدونية تجاه عمل المرأة، والتي وظفتها خلال جائحة كورونا وحاولت من خلالها إبراز دور بنات الوطن في مواجهة العقبات في سبيل تحقيق الطموحات حتى لوكانت العوائق من داخل المنزل.

وأضافت: "عرجت من خلال الفكرة على الدور الكبير الذي تقوم به بلادنا في القطاع الطبي وتفانيهم في خدمة المرضى حتى لو كان في سبيل فقدانهم حياتهم".

ووعدت "الجوهرة الحمد" بأنها خلال الفترة المقبلة سوف تعمل على العديد من الأعمال التي ستنال إعجابكم بإذن الله.

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