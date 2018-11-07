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الانتخابات النصفية الأمريكية 2018.. ترامب يؤكد: "نجاح هائل" و"بلوسي" ترد: إنه يوم جديد لأمريكا

الجمهوريون حافظوا على أغلبية "الشيوخ" والديمقراطيون كسبوا "النواب" لأول مرة

رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنتائج الانتخابات النصفية الأمريكية 2018؛ لافتاً إلى "النجاح الهائل"، ومقدماً شكره للجميع؛ وذلك في أول تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتأتي تغريدة ترامب بعد محافظة الجمهوريين على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ؛ وفقاً لـCNN؛ في حين تَمَكّن الديمقراطيون من تحقيق فوز كبير، وكسب أغلبية المقاعد في مجلس النواب؛ وذلك لأول مرة منذ 8 سنوات.

ومن جهتها قالت الزعيمة الديمقراطية نانسي بلوسي أمام حشد من أنصارها في واشنطن: "شكراً لكم، غداً سيكون يوماً جديداً في أمريكا".

ويُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها "استفتاء" على رئاسة ترامب الذي تنتهي ولايته الحالية في 2020.

وفوز الديمقراطيين بأغلبية النواب سيُمكّنهم من فرض رقابة مؤسسية على رئاسة ترامب؛ وهو ما شأنه التأثير على أجندة البيت الأبيض في تمرير عدد من الملفات الأساسية، وفتح تحقيقات بشأن إدارة ترامب وأعماله التجارية وعائدات الضرائب واحتمال تضارب المصالح.

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الانتخابات النصفية الأمريكية 2018.. ترامب يؤكد: "نجاح هائل" و"بلوسي" ترد: إنه يوم جديد لأمريكا
سبق

رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنتائج الانتخابات النصفية الأمريكية 2018؛ لافتاً إلى "النجاح الهائل"، ومقدماً شكره للجميع؛ وذلك في أول تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتأتي تغريدة ترامب بعد محافظة الجمهوريين على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ؛ وفقاً لـCNN؛ في حين تَمَكّن الديمقراطيون من تحقيق فوز كبير، وكسب أغلبية المقاعد في مجلس النواب؛ وذلك لأول مرة منذ 8 سنوات.

ومن جهتها قالت الزعيمة الديمقراطية نانسي بلوسي أمام حشد من أنصارها في واشنطن: "شكراً لكم، غداً سيكون يوماً جديداً في أمريكا".

ويُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها "استفتاء" على رئاسة ترامب الذي تنتهي ولايته الحالية في 2020.

وفوز الديمقراطيين بأغلبية النواب سيُمكّنهم من فرض رقابة مؤسسية على رئاسة ترامب؛ وهو ما شأنه التأثير على أجندة البيت الأبيض في تمرير عدد من الملفات الأساسية، وفتح تحقيقات بشأن إدارة ترامب وأعماله التجارية وعائدات الضرائب واحتمال تضارب المصالح.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
11:09 AM

الانتخابات النصفية الأمريكية 2018.. ترامب يؤكد: "نجاح هائل" و"بلوسي" ترد: إنه يوم جديد لأمريكا

الجمهوريون حافظوا على أغلبية "الشيوخ" والديمقراطيون كسبوا "النواب" لأول مرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنتائج الانتخابات النصفية الأمريكية 2018؛ لافتاً إلى "النجاح الهائل"، ومقدماً شكره للجميع؛ وذلك في أول تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتأتي تغريدة ترامب بعد محافظة الجمهوريين على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ؛ وفقاً لـCNN؛ في حين تَمَكّن الديمقراطيون من تحقيق فوز كبير، وكسب أغلبية المقاعد في مجلس النواب؛ وذلك لأول مرة منذ 8 سنوات.

ومن جهتها قالت الزعيمة الديمقراطية نانسي بلوسي أمام حشد من أنصارها في واشنطن: "شكراً لكم، غداً سيكون يوماً جديداً في أمريكا".

ويُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها "استفتاء" على رئاسة ترامب الذي تنتهي ولايته الحالية في 2020.

وفوز الديمقراطيين بأغلبية النواب سيُمكّنهم من فرض رقابة مؤسسية على رئاسة ترامب؛ وهو ما شأنه التأثير على أجندة البيت الأبيض في تمرير عدد من الملفات الأساسية، وفتح تحقيقات بشأن إدارة ترامب وأعماله التجارية وعائدات الضرائب واحتمال تضارب المصالح.

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