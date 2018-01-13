"هيثم بن طارق آل سعيد" سلطاناً لعُمان خلفاً للراحل السلطان قابوس

أدّى اليمين القانونية أمام مجلس عُمان

قالت صحيفة "الوطن" العُمانية، إن هيثم بن طارق آل سعيد؛ أدّى اليمين القانونية أمام مجلس عُمان، صباح اليوم السبت، سلطاناً لعُمان خلفاً للراحل قابوس بن سعيد؛ وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وعقد مجلس عُمان، صباح اليوم، جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تمّ أداء القسم.

وهيثم بن طارق آل بوسعيد؛ كان وزير التراث والثقافة بسلطنة عُمان، وهو ابن عم السلطان قابوس بن سعيد.

وولد السلطان الجديد في عام 1954، لواحدة من زوجات أبيه الثلاث تُدعى أم قيس، وشغل منصب وزير التراث والثقافة منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد؛ وعمل سابقاً في وزارة الخارجية.

وهو الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعاقين، ورئيس جمعية الصداقة العُمانية - اليابانية، ورئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الشاطئية مسقط 2010.