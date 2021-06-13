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هل يجب فصل الأم المصابة بـ"كورونا" عن رضيعها؟.."الصحة العالمية": في حالة واحدة فقط

ناشدت توفير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في ظل الجائحة الحالية

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس إدهانوم، دول العالم إلى تسهيل وصول الأمهات والأطفال والمراهقين إلى الرعاية الصحية بأمان، رغم الضغوط التي يمثلها "كوفيد ١٩" على النظم الصحية.

وحذر إدهانوم في مؤتمر صحفي من المخاطر التي تتعرض لها النساء، ومشكلات الحمل والولادة في هذه الأوضاع، مؤكدًا أن منافع الرضاعة الطبيعية أهم من أي مخاطر محتملة من انتقال العدوى بالفيروس من الأم إلى الطفل. مطالبًا بعدم فصل الأم المصابة بالفيروس عن رضيعها إلا إذا كانت الأم المريضة في حالة خطيرة.

وأكد إدهانوم ضرورة اهتمام الحكومات بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمراهقين، ولاسيما في هذه المرحلة الدقيقة من العمر. محذرًا الشباب من تناول منتجات التبغ والكحول.

من جهة أخرى، تحدثت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابرييلا كويفاس بارون عن الآثار والمخاطر التي تتعرض لها النساء بسبب التدابير المتخذة بسبب جائحة كورونا، داعية مجالس النواب في العالم إلى الاهتمام بهذه القضية، وإعطائها الأولوية، وضرورة اتخاذ قرارات لضمان تجنيب النساء الآثار السلبية المترتبة على الجائحة.

فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية

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هل يجب فصل الأم المصابة بـ"كورونا" عن رضيعها؟.."الصحة العالمية": في حالة واحدة فقط
سبق

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس إدهانوم، دول العالم إلى تسهيل وصول الأمهات والأطفال والمراهقين إلى الرعاية الصحية بأمان، رغم الضغوط التي يمثلها "كوفيد ١٩" على النظم الصحية.

وحذر إدهانوم في مؤتمر صحفي من المخاطر التي تتعرض لها النساء، ومشكلات الحمل والولادة في هذه الأوضاع، مؤكدًا أن منافع الرضاعة الطبيعية أهم من أي مخاطر محتملة من انتقال العدوى بالفيروس من الأم إلى الطفل. مطالبًا بعدم فصل الأم المصابة بالفيروس عن رضيعها إلا إذا كانت الأم المريضة في حالة خطيرة.

وأكد إدهانوم ضرورة اهتمام الحكومات بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمراهقين، ولاسيما في هذه المرحلة الدقيقة من العمر. محذرًا الشباب من تناول منتجات التبغ والكحول.

من جهة أخرى، تحدثت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابرييلا كويفاس بارون عن الآثار والمخاطر التي تتعرض لها النساء بسبب التدابير المتخذة بسبب جائحة كورونا، داعية مجالس النواب في العالم إلى الاهتمام بهذه القضية، وإعطائها الأولوية، وضرورة اتخاذ قرارات لضمان تجنيب النساء الآثار السلبية المترتبة على الجائحة.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
12:26 AM

هل يجب فصل الأم المصابة بـ"كورونا" عن رضيعها؟.."الصحة العالمية": في حالة واحدة فقط

ناشدت توفير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في ظل الجائحة الحالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
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دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس إدهانوم، دول العالم إلى تسهيل وصول الأمهات والأطفال والمراهقين إلى الرعاية الصحية بأمان، رغم الضغوط التي يمثلها "كوفيد ١٩" على النظم الصحية.

وحذر إدهانوم في مؤتمر صحفي من المخاطر التي تتعرض لها النساء، ومشكلات الحمل والولادة في هذه الأوضاع، مؤكدًا أن منافع الرضاعة الطبيعية أهم من أي مخاطر محتملة من انتقال العدوى بالفيروس من الأم إلى الطفل. مطالبًا بعدم فصل الأم المصابة بالفيروس عن رضيعها إلا إذا كانت الأم المريضة في حالة خطيرة.

وأكد إدهانوم ضرورة اهتمام الحكومات بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمراهقين، ولاسيما في هذه المرحلة الدقيقة من العمر. محذرًا الشباب من تناول منتجات التبغ والكحول.

من جهة أخرى، تحدثت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابرييلا كويفاس بارون عن الآثار والمخاطر التي تتعرض لها النساء بسبب التدابير المتخذة بسبب جائحة كورونا، داعية مجالس النواب في العالم إلى الاهتمام بهذه القضية، وإعطائها الأولوية، وضرورة اتخاذ قرارات لضمان تجنيب النساء الآثار السلبية المترتبة على الجائحة.

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