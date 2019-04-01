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"الحربي" يصدر قرارات بترقية 5624 رجل أمن

من كل الرتب وفي جميع قيادات وإدارات الأمن العام

أصدر مدير الأمن العام الفريق الأول ركن خالد بن قرار بن غانم الحربي، قرارات بترقية 5624 رجل أمن من كل الرتب في جميع قيادات وإدارات الأمن العام.

وبذلك، يصبح إجمالي رجال الأمن الذين شملتهم الترقية خلال هذا العام 1440هـ وحتى تاريخه، 20710 أفراد من جميع الرتب العسكرية.

وهنّا مدير الأمن العام، بهذه المناسبة من تمت ترقيتهم، متمنياً لهم التوفيق في تنفيذ مهامهم.

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"الحربي" يصدر قرارات بترقية 5624 رجل أمن
سبق

أصدر مدير الأمن العام الفريق الأول ركن خالد بن قرار بن غانم الحربي، قرارات بترقية 5624 رجل أمن من كل الرتب في جميع قيادات وإدارات الأمن العام.

وبذلك، يصبح إجمالي رجال الأمن الذين شملتهم الترقية خلال هذا العام 1440هـ وحتى تاريخه، 20710 أفراد من جميع الرتب العسكرية.

وهنّا مدير الأمن العام، بهذه المناسبة من تمت ترقيتهم، متمنياً لهم التوفيق في تنفيذ مهامهم.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
04:25 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
10:06 PM

"الحربي" يصدر قرارات بترقية 5624 رجل أمن

من كل الرتب وفي جميع قيادات وإدارات الأمن العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
16
29,303

أصدر مدير الأمن العام الفريق الأول ركن خالد بن قرار بن غانم الحربي، قرارات بترقية 5624 رجل أمن من كل الرتب في جميع قيادات وإدارات الأمن العام.

وبذلك، يصبح إجمالي رجال الأمن الذين شملتهم الترقية خلال هذا العام 1440هـ وحتى تاريخه، 20710 أفراد من جميع الرتب العسكرية.

وهنّا مدير الأمن العام، بهذه المناسبة من تمت ترقيتهم، متمنياً لهم التوفيق في تنفيذ مهامهم.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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