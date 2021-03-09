عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجتماعاً في الرياض، اليوم، مع دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد محيي الدين ياسين. وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. وعقب الاجتماع شهد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء الماليزي التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين وقعها من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية فيما وقع من الجانب الماليزي معالي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين. وتضمنت الاتفاقية الأولى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي، فيما كانت الثانية اتفاقية في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، وكانت الثالثة بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية. حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح. فيما حضر من الجانب الماليزي معالي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين، والأمين العام بوزارة الخارجية محمد شهر يعقوب، والسفير لدى المملكة عبدالرزاق بن عبدالوهاب.

ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الماليزي ويشهدان التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-09 عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجتماعاً في الرياض، اليوم، مع دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد محيي الدين ياسين.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وعقب الاجتماع شهد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء الماليزي التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين وقعها من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية فيما وقع من الجانب الماليزي معالي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين.

وتضمنت الاتفاقية الأولى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي، فيما كانت الثانية اتفاقية في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، وكانت الثالثة بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.

حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.

فيما حضر من الجانب الماليزي معالي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين، والأمين العام بوزارة الخارجية محمد شهر يعقوب، والسفير لدى المملكة عبدالرزاق بن عبدالوهاب.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442 06:35 PM

ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الماليزي ويشهدان التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات





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عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجتماعاً في الرياض، اليوم، مع دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد محيي الدين ياسين.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وعقب الاجتماع شهد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء الماليزي التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين وقعها من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية فيما وقع من الجانب الماليزي معالي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين.

وتضمنت الاتفاقية الأولى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي، فيما كانت الثانية اتفاقية في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، وكانت الثالثة بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.

حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.

فيما حضر من الجانب الماليزي معالي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين، والأمين العام بوزارة الخارجية محمد شهر يعقوب، والسفير لدى المملكة عبدالرزاق بن عبدالوهاب.