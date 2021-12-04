"النقد الدولي" يرجّح التوقعات بانخفاض النمو العالمي بسبب "أوميكرون"

"غورغيفا": ظهور سلالة جديدة قادرة على الانتشار بسرعة يقوّض الثقة

رجّحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا؛ انخفاض توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي بسبب ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وأضافت غورغيفا؛ خلال مؤتمر "رويترز نكست": إن "ظهور سلالة جديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة يمكن أن يقوّض الثقة، ولذلك سنرى على الأرجح بعض التخفيضات في توقعاتنا خلال شهر أكتوبر للنمو العالمي".

وكان صندوق النقد الدولي قد قال في أكتوبر، وفق رويترز، إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 5.9 بالمئة هذا العام، و4.9 بالمئة في العام المقبل، مشيراً في ذلك الوقت إلى خطر السلالات الجديدة من فيروس كورونا؛ باعتباره يزيد حالة الغموض بشأن موعد التغلب على الجائحة.