الفتح ينهي معسكر ال26 يوماً .. وخمس وديات

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، معسكره الإعدادي في جمهورية سلوفينيا الذي امتدّ لـ26 يوماً.

وبدأ المعسكر في مدينة روجلا السلوفينية لمدة 15 يومًا، قبل أن يستكمل الفريق المعسكر في مدينة توبليس لمدة 11 يوماً.

وخلال المعسكر الإعدادي، خاض الفتح 5 مباريات ودية، فاز في 3 منها على سبارتاكوس المجرى بهدف مقابل لا شيء، وأراد الروماني بهدفين مقابل لا شيء، واتحاد كلباء الإماراتي بهدفين مقابل لا شيء، بينما تعادل سلبيًا مع العين الإماراتي وخسر من الحزم بهدف وحيد من ضربة جزاء.

من جانبه منح المدير الفني فتحي الجبال اللاعبين إجازة لمدة ثلاثة أيام، على أن يعاود الفريق تدريباته الثلاثاء القادم؛ وذلك لتدشين المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل الإعداد للموسم الكروي الجديد.