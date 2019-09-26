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روسيا.. مظاهرة في موسكو احتجاجًا على "تزوير واسع للانتخابات"

الشرطة اعتقلت عددًا من النشطاء

تظاهر أكثر من ألف روسي بينهم أعضاء بارزون في الحزب الشيوعي، اليوم (السبت) في وسط موسكو احتجاجًا على ما يعتبره معارضو الكرملين انتخابات شهدت تزويرًا واسع النطاق.

وقبيل انطلاق المظاهرة، اعتقلت السلطات عددًا من النشطاء بينهم سيرغي أودالتسوف، زعيم "جبهة اليسار" الاشتراكية الراديكالية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وهذه أول مظاهرة حاشدة تنظّم منذ الانتخابات، علما بأن الحزب الشيوعي كان قد نظّم الاثنين الماضي، تجمّعًا في موسكو ضمّ مئات المتظاهرين، واعتقلت الشرطة إثره عددًا من أعضاء الحزب والنشطاء.


ويتّهم معارضو الرئيس فلاديمير بوتين السلطات بالتزوير، بعدما أظهرت النتائج أن حزب "روسيا الموحدّة" المتدهورة شعبيته فاز بغالبية كبيرة من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعيةـ التي أجريت في سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأجريت الانتخابات مدى ثلاثة أيام عقب حملة قمع كبيرة أطلقتها السلطات ضد المعارضة، إذ أودع أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني السجن وصنّفت منّظماته إرهابية.

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روسيا.. مظاهرة في موسكو احتجاجًا على "تزوير واسع للانتخابات"
سبق

تظاهر أكثر من ألف روسي بينهم أعضاء بارزون في الحزب الشيوعي، اليوم (السبت) في وسط موسكو احتجاجًا على ما يعتبره معارضو الكرملين انتخابات شهدت تزويرًا واسع النطاق.

وقبيل انطلاق المظاهرة، اعتقلت السلطات عددًا من النشطاء بينهم سيرغي أودالتسوف، زعيم "جبهة اليسار" الاشتراكية الراديكالية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وهذه أول مظاهرة حاشدة تنظّم منذ الانتخابات، علما بأن الحزب الشيوعي كان قد نظّم الاثنين الماضي، تجمّعًا في موسكو ضمّ مئات المتظاهرين، واعتقلت الشرطة إثره عددًا من أعضاء الحزب والنشطاء.


ويتّهم معارضو الرئيس فلاديمير بوتين السلطات بالتزوير، بعدما أظهرت النتائج أن حزب "روسيا الموحدّة" المتدهورة شعبيته فاز بغالبية كبيرة من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعيةـ التي أجريت في سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأجريت الانتخابات مدى ثلاثة أيام عقب حملة قمع كبيرة أطلقتها السلطات ضد المعارضة، إذ أودع أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني السجن وصنّفت منّظماته إرهابية.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
07:34 PM

روسيا.. مظاهرة في موسكو احتجاجًا على "تزوير واسع للانتخابات"

الشرطة اعتقلت عددًا من النشطاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تظاهر أكثر من ألف روسي بينهم أعضاء بارزون في الحزب الشيوعي، اليوم (السبت) في وسط موسكو احتجاجًا على ما يعتبره معارضو الكرملين انتخابات شهدت تزويرًا واسع النطاق.

وقبيل انطلاق المظاهرة، اعتقلت السلطات عددًا من النشطاء بينهم سيرغي أودالتسوف، زعيم "جبهة اليسار" الاشتراكية الراديكالية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وهذه أول مظاهرة حاشدة تنظّم منذ الانتخابات، علما بأن الحزب الشيوعي كان قد نظّم الاثنين الماضي، تجمّعًا في موسكو ضمّ مئات المتظاهرين، واعتقلت الشرطة إثره عددًا من أعضاء الحزب والنشطاء.


ويتّهم معارضو الرئيس فلاديمير بوتين السلطات بالتزوير، بعدما أظهرت النتائج أن حزب "روسيا الموحدّة" المتدهورة شعبيته فاز بغالبية كبيرة من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعيةـ التي أجريت في سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأجريت الانتخابات مدى ثلاثة أيام عقب حملة قمع كبيرة أطلقتها السلطات ضد المعارضة، إذ أودع أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني السجن وصنّفت منّظماته إرهابية.

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