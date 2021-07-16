اكدت وزارة الصحة مأمونية وفعالية لقاح "موديرنا" الذي انضم إلى اللقاحات المعتمدة في المملكة، للوقاية والحماية من الفيروس.
وبينت ان اللقاح عبارة عن جرعتين تتم من خلال الحقن في العضل.
"الصحة": لقاح موديرنا آمن وفعّال.. وجرعته تعطى في العضل
اكدت وزارة الصحة مأمونية وفعالية لقاح "موديرنا" الذي انضم إلى اللقاحات المعتمدة في المملكة، للوقاية والحماية من الفيروس.
وبينت ان اللقاح عبارة عن جرعتين تتم من خلال الحقن في العضل.
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"الصحة": لقاح موديرنا آمن وفعّال.. وجرعته تعطى في العضلعبدالله البرقاوي سبق 2021-07-16
اكدت وزارة الصحة مأمونية وفعالية لقاح "موديرنا" الذي انضم إلى اللقاحات المعتمدة في المملكة، للوقاية والحماية من الفيروس.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
08:13 PM
اخر تعديل
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
01:21 AM
"الصحة": لقاح موديرنا آمن وفعّال.. وجرعته تعطى في العضل
اكدت وزارة الصحة مأمونية وفعالية لقاح "موديرنا" الذي انضم إلى اللقاحات المعتمدة في المملكة، للوقاية والحماية من الفيروس.
وبينت ان اللقاح عبارة عن جرعتين تتم من خلال الحقن في العضل.
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