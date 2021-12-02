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"الأرصاد": موجة باردة وانخفاض في درجات الحرارة وأتربة وغبار على 8 مناطق

لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على مكة والشرقية

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة باردة يطرأ معها انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل) يمتد تأثيرها خلال فترة المساء والليل إلى منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كما يصاحب هذه الموجة رياحٌ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق؛ في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 22- 42كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 48كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18- 38كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 44كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16- 36كم/ساعة تتحول ليلًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 28- 48كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": موجة باردة وانخفاض في درجات الحرارة وأتربة وغبار على 8 مناطق
سبق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة باردة يطرأ معها انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل) يمتد تأثيرها خلال فترة المساء والليل إلى منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كما يصاحب هذه الموجة رياحٌ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق؛ في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 22- 42كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 48كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18- 38كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 44كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16- 36كم/ساعة تتحول ليلًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 28- 48كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
08:17 AM

"الأرصاد": موجة باردة وانخفاض في درجات الحرارة وأتربة وغبار على 8 مناطق

لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على مكة والشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة باردة يطرأ معها انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل) يمتد تأثيرها خلال فترة المساء والليل إلى منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كما يصاحب هذه الموجة رياحٌ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق؛ في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 22- 42كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 48كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18- 38كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 44كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16- 36كم/ساعة تتحول ليلًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 28- 48كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج.

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