"فيفا": المنتخب السعودي يقفز للمركز 61

حلّ في المركز السادس آسيوياً

قفز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المركز (61) في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات، لشهر أغسطس.

وقفز المنتخب السعودي إلى المركز الـ61 متقدماً بأربع مراكز عن تصنيف الشهر الماضي الذي حلّ فيه في المركز الـ64.

وحلّ الأخضر في المركز السادس بين المنتخبات الآسيوية، حيث تصدر المنتخبات الآسيوية منتخب اليابان الذي حل في المركز الـ24، يليه المنتخب الإيراني في المركز الـ26، ثم المنتخب الأسترالي في المركز الـ35، يليه الكوري الجنوبي في المركز الـ36، والقطري في المركز الـ42.

وعلى صعيد المنتخبات العالمية استمرت بلجيكا في المركز الأول ثم البرازيل ثانياً بينما جاءت فرنسا في المركز الثالث.