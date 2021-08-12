النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيفا": المنتخب السعودي يقفز للمركز 61

حلّ في المركز السادس آسيوياً

قفز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المركز (61) في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات، لشهر أغسطس.

وقفز المنتخب السعودي إلى المركز الـ61 متقدماً بأربع مراكز عن تصنيف الشهر الماضي الذي حلّ فيه في المركز الـ64.

وحلّ الأخضر في المركز السادس بين المنتخبات الآسيوية، حيث تصدر المنتخبات الآسيوية منتخب اليابان الذي حل في المركز الـ24، يليه المنتخب الإيراني في المركز الـ26، ثم المنتخب الأسترالي في المركز الـ35، يليه الكوري الجنوبي في المركز الـ36، والقطري في المركز الـ42.

وعلى صعيد المنتخبات العالمية استمرت بلجيكا في المركز الأول ثم البرازيل ثانياً بينما جاءت فرنسا في المركز الثالث.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"فيفا": المنتخب السعودي يقفز للمركز 61
سبق

قفز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المركز (61) في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات، لشهر أغسطس.

وقفز المنتخب السعودي إلى المركز الـ61 متقدماً بأربع مراكز عن تصنيف الشهر الماضي الذي حلّ فيه في المركز الـ64.

وحلّ الأخضر في المركز السادس بين المنتخبات الآسيوية، حيث تصدر المنتخبات الآسيوية منتخب اليابان الذي حل في المركز الـ24، يليه المنتخب الإيراني في المركز الـ26، ثم المنتخب الأسترالي في المركز الـ35، يليه الكوري الجنوبي في المركز الـ36، والقطري في المركز الـ42.

وعلى صعيد المنتخبات العالمية استمرت بلجيكا في المركز الأول ثم البرازيل ثانياً بينما جاءت فرنسا في المركز الثالث.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:27 PM

"فيفا": المنتخب السعودي يقفز للمركز 61

حلّ في المركز السادس آسيوياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,297

قفز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المركز (61) في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات، لشهر أغسطس.

وقفز المنتخب السعودي إلى المركز الـ61 متقدماً بأربع مراكز عن تصنيف الشهر الماضي الذي حلّ فيه في المركز الـ64.

وحلّ الأخضر في المركز السادس بين المنتخبات الآسيوية، حيث تصدر المنتخبات الآسيوية منتخب اليابان الذي حل في المركز الـ24، يليه المنتخب الإيراني في المركز الـ26، ثم المنتخب الأسترالي في المركز الـ35، يليه الكوري الجنوبي في المركز الـ36، والقطري في المركز الـ42.

وعلى صعيد المنتخبات العالمية استمرت بلجيكا في المركز الأول ثم البرازيل ثانياً بينما جاءت فرنسا في المركز الثالث.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,673
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,332
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,612
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,314

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة