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الأمين العام لـ"أوابك" يستنكر الاعتداء على ناقلة النفط في جدة

أشاد بالجهود الكبيرة للقائمين على صناعة الطاقة في المملكة

استنكر الأمين العام لمنظمة أوابك، علي سبت بن سبت، الاعتداء الإرهابي على ناقلة النفط بميناء جدة في المملكة العربية السعودية.

ووصفه بالعمل التخريبي والمشين، ويستهدف أمن المملكة العربية السعودية، كما يستهدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وأشاد الأمين العام بالجهود الكبيرة للقائمين على صناعة الطاقة في المملكة العربية السعودية بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة.

ودعا المولى عز وجل، أن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

الأمين العام لمنظمة أوابك علي سبت بن سبت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمين العام لـ"أوابك" يستنكر الاعتداء على ناقلة النفط في جدة
سبق

استنكر الأمين العام لمنظمة أوابك، علي سبت بن سبت، الاعتداء الإرهابي على ناقلة النفط بميناء جدة في المملكة العربية السعودية.

ووصفه بالعمل التخريبي والمشين، ويستهدف أمن المملكة العربية السعودية، كما يستهدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وأشاد الأمين العام بالجهود الكبيرة للقائمين على صناعة الطاقة في المملكة العربية السعودية بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة.

ودعا المولى عز وجل، أن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
03:35 PM

الأمين العام لـ"أوابك" يستنكر الاعتداء على ناقلة النفط في جدة

أشاد بالجهود الكبيرة للقائمين على صناعة الطاقة في المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استنكر الأمين العام لمنظمة أوابك، علي سبت بن سبت، الاعتداء الإرهابي على ناقلة النفط بميناء جدة في المملكة العربية السعودية.

ووصفه بالعمل التخريبي والمشين، ويستهدف أمن المملكة العربية السعودية، كما يستهدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وأشاد الأمين العام بالجهود الكبيرة للقائمين على صناعة الطاقة في المملكة العربية السعودية بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة.

ودعا المولى عز وجل، أن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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