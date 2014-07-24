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بعد غرق مركبة العارضة.. "المدني" يواصل تحذيراته.. وهنا عقوبة المجازفة

أمطار غزيرة مصحوبة برعد تسببت في جريان الأودية والشعاب وتجمعات للمياه بالمنطقة

يواصل مركز الدفاع المدني بمحافظة "العارضة" شرق منطقة جازان إطلاق تحذيراته بشكل مستمر بالتزامن مع الظواهر الطبيعية، سواء الأمطار أو غيرها، إضافة إلى إرسال دوريات إلى بطون الأودية للتنبيه لمخاطر السيول، غير أن البعض -للأسف- يتجاهل الأمر.

وأكد مركز الدفاع المدني بالمحافظة ضرورة متابعة التحذيرات التي تطلقها المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع هيئة الأرصاد، سواء عبر منصات التواصل التابعة لها، أو من خلال وسائل الإعلام والمراكز في المحافظات، وتجنُّب النزول لبطون الأودية وأماكن تجمع المياه وجريان السيول تفاديًا لحدوث مكروه.

وأشار إلى أن بعض الأودية، حتى وإن لم تكن الأمطار غزيرة على ضواحيها، تنقل سيولاً منقولة من مواقع أخرى بعيدة أشد غزارة، وذلك من رؤوس الجبال، كما يحدث في وادي جازان.

يُشار إلى أن منطقة جازان تتعرض خلال هذه الفترة من العام لأمطار غزيرة مصحوبة برعد، تسببت في جريان الأودية والشعاب وتجمعات للمياه، فيما شهدت محافظة العارضة يوم أمس غرق مركبة ونجاة قائدها بعد أن غمرتها مياه وادي جازان.

وكان مجلس الوزراء قد أقر إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ بالنص الآتي "المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تُعتبر مخالفة، وتم تحديد الغرامات المالية بين 5 و10 آلاف ريال".

وكانت كمية الأمطار التي هطلت أمس الجمعة على جبل سلا بمحافظة العارضة بمنطقة جازان قد سجلت أعلى نسبة لكميات هطول الأمطار على مستوى السعودية؛ إذ بلغت الكمية 135.0 ملم، حسب ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالسعودية. وتلا جبل سلا سد ضمد العيدابي بمنطقة جازان أيضًا؛ إذ بلغت كمية الأمطار 77.5 ملم.

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة حجم الأمطار الذي بلغ 585 مليونًا و310 آلاف و195م³، وبلغ حجم السيول الواردة 29.327.126 م³، وحجم المياه المنصرفة من البوابات 9.054.022 - م³. أما حجم المياه المستهلكة فبلغ 869.899 - م³، فيما بلغ إجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة 9.923.921 - م³، وبلغ إجمالي التغيُّر في حجم التخزين 24.005.580 م³.

حالة الطقس الأرصاد أمطار سيول جازان الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد غرق مركبة العارضة.. "المدني" يواصل تحذيراته.. وهنا عقوبة المجازفة
سبق

يواصل مركز الدفاع المدني بمحافظة "العارضة" شرق منطقة جازان إطلاق تحذيراته بشكل مستمر بالتزامن مع الظواهر الطبيعية، سواء الأمطار أو غيرها، إضافة إلى إرسال دوريات إلى بطون الأودية للتنبيه لمخاطر السيول، غير أن البعض -للأسف- يتجاهل الأمر.

وأكد مركز الدفاع المدني بالمحافظة ضرورة متابعة التحذيرات التي تطلقها المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع هيئة الأرصاد، سواء عبر منصات التواصل التابعة لها، أو من خلال وسائل الإعلام والمراكز في المحافظات، وتجنُّب النزول لبطون الأودية وأماكن تجمع المياه وجريان السيول تفاديًا لحدوث مكروه.

وأشار إلى أن بعض الأودية، حتى وإن لم تكن الأمطار غزيرة على ضواحيها، تنقل سيولاً منقولة من مواقع أخرى بعيدة أشد غزارة، وذلك من رؤوس الجبال، كما يحدث في وادي جازان.

يُشار إلى أن منطقة جازان تتعرض خلال هذه الفترة من العام لأمطار غزيرة مصحوبة برعد، تسببت في جريان الأودية والشعاب وتجمعات للمياه، فيما شهدت محافظة العارضة يوم أمس غرق مركبة ونجاة قائدها بعد أن غمرتها مياه وادي جازان.

وكان مجلس الوزراء قد أقر إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ بالنص الآتي "المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تُعتبر مخالفة، وتم تحديد الغرامات المالية بين 5 و10 آلاف ريال".

وكانت كمية الأمطار التي هطلت أمس الجمعة على جبل سلا بمحافظة العارضة بمنطقة جازان قد سجلت أعلى نسبة لكميات هطول الأمطار على مستوى السعودية؛ إذ بلغت الكمية 135.0 ملم، حسب ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالسعودية. وتلا جبل سلا سد ضمد العيدابي بمنطقة جازان أيضًا؛ إذ بلغت كمية الأمطار 77.5 ملم.

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة حجم الأمطار الذي بلغ 585 مليونًا و310 آلاف و195م³، وبلغ حجم السيول الواردة 29.327.126 م³، وحجم المياه المنصرفة من البوابات 9.054.022 - م³. أما حجم المياه المستهلكة فبلغ 869.899 - م³، فيما بلغ إجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة 9.923.921 - م³، وبلغ إجمالي التغيُّر في حجم التخزين 24.005.580 م³.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
01:12 AM

بعد غرق مركبة العارضة.. "المدني" يواصل تحذيراته.. وهنا عقوبة المجازفة

أمطار غزيرة مصحوبة برعد تسببت في جريان الأودية والشعاب وتجمعات للمياه بالمنطقة

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قاسم الخبراني - جازان
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يواصل مركز الدفاع المدني بمحافظة "العارضة" شرق منطقة جازان إطلاق تحذيراته بشكل مستمر بالتزامن مع الظواهر الطبيعية، سواء الأمطار أو غيرها، إضافة إلى إرسال دوريات إلى بطون الأودية للتنبيه لمخاطر السيول، غير أن البعض -للأسف- يتجاهل الأمر.

وأكد مركز الدفاع المدني بالمحافظة ضرورة متابعة التحذيرات التي تطلقها المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع هيئة الأرصاد، سواء عبر منصات التواصل التابعة لها، أو من خلال وسائل الإعلام والمراكز في المحافظات، وتجنُّب النزول لبطون الأودية وأماكن تجمع المياه وجريان السيول تفاديًا لحدوث مكروه.

وأشار إلى أن بعض الأودية، حتى وإن لم تكن الأمطار غزيرة على ضواحيها، تنقل سيولاً منقولة من مواقع أخرى بعيدة أشد غزارة، وذلك من رؤوس الجبال، كما يحدث في وادي جازان.

يُشار إلى أن منطقة جازان تتعرض خلال هذه الفترة من العام لأمطار غزيرة مصحوبة برعد، تسببت في جريان الأودية والشعاب وتجمعات للمياه، فيما شهدت محافظة العارضة يوم أمس غرق مركبة ونجاة قائدها بعد أن غمرتها مياه وادي جازان.

وكان مجلس الوزراء قد أقر إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ بالنص الآتي "المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تُعتبر مخالفة، وتم تحديد الغرامات المالية بين 5 و10 آلاف ريال".

وكانت كمية الأمطار التي هطلت أمس الجمعة على جبل سلا بمحافظة العارضة بمنطقة جازان قد سجلت أعلى نسبة لكميات هطول الأمطار على مستوى السعودية؛ إذ بلغت الكمية 135.0 ملم، حسب ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالسعودية. وتلا جبل سلا سد ضمد العيدابي بمنطقة جازان أيضًا؛ إذ بلغت كمية الأمطار 77.5 ملم.

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة حجم الأمطار الذي بلغ 585 مليونًا و310 آلاف و195م³، وبلغ حجم السيول الواردة 29.327.126 م³، وحجم المياه المنصرفة من البوابات 9.054.022 - م³. أما حجم المياه المستهلكة فبلغ 869.899 - م³، فيما بلغ إجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة 9.923.921 - م³، وبلغ إجمالي التغيُّر في حجم التخزين 24.005.580 م³.

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