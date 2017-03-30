"الأرصاد": سماء غائمة وسحب ممطرة على المدينة وحائل والقصيم والحدود الشمالية

رياح مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والجوف والشمالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب مُمطرة تُصحب برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق (المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الجوف، الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل مترين ونصف شمالاً، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوباً، متوسط الموج إلى مائج شمالاً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 50 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.