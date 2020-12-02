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خرائط جوجل تطرح تحديثاً يحوّله إلى تطبيق "مجتمعي"

سيعرض خلاصة الأخبار والتغييرات الحادثة في المجتمع

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن طرحها تحديثاً لتطبيق "خرائط جوجل" الشهير، الذي يحوّله من تطبيق خدمي للمواقع الجغرافية إلى تطبيق مجتمعي يقدم معلومات.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن التحديث الجديد سيمكّن تطبيق "خرائط جوجل" من عرض خلاصة الأخبار والتغييرات الحادثة في المجتمع المحيط بالمستخدم.

وسيقدم التطبيق آخر التطورات الحادثة في المدينة والتغييرات الواقعة سواء سياسية أو اقتصادية أو خدمية، مثل تغييرات في مواعيد فتح المطاعم مثلاً أو تغييرات في الخدمات.

وستكون تلك الميزة الجديدة في تطبيق "جوجل مابس" موجودة في أيقونة "استكشف".

وستتضمن خلاصة الأخبار على "خرائط جوجل" أيضا أحدث التعليقات والصور والمنشورات المرتبطة بالمنطقة المحيطة بالشخص.

إضافة إلى ذلك، إذا كنت تتابع متجراً أو مطعماً قريباً، فستتلقى تحديثات منهم من خلال الخلاصة، حول أبرز العروض الجديدة التي يقدمونها، وما إلى ذلك من أمور.

ويتم حالياً اختبار تلك الميزة الجديدة على نطاق محدود، لكن جوجل وعدت بتقديمها خلال أيام لكل مستخدمي "خرائط جوجل" قريبا على أجهزة "أندرويد" و"آي أو إس".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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خرائط جوجل تطرح تحديثاً يحوّله إلى تطبيق "مجتمعي"
سبق

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن طرحها تحديثاً لتطبيق "خرائط جوجل" الشهير، الذي يحوّله من تطبيق خدمي للمواقع الجغرافية إلى تطبيق مجتمعي يقدم معلومات.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن التحديث الجديد سيمكّن تطبيق "خرائط جوجل" من عرض خلاصة الأخبار والتغييرات الحادثة في المجتمع المحيط بالمستخدم.

وسيقدم التطبيق آخر التطورات الحادثة في المدينة والتغييرات الواقعة سواء سياسية أو اقتصادية أو خدمية، مثل تغييرات في مواعيد فتح المطاعم مثلاً أو تغييرات في الخدمات.

وستكون تلك الميزة الجديدة في تطبيق "جوجل مابس" موجودة في أيقونة "استكشف".

وستتضمن خلاصة الأخبار على "خرائط جوجل" أيضا أحدث التعليقات والصور والمنشورات المرتبطة بالمنطقة المحيطة بالشخص.

إضافة إلى ذلك، إذا كنت تتابع متجراً أو مطعماً قريباً، فستتلقى تحديثات منهم من خلال الخلاصة، حول أبرز العروض الجديدة التي يقدمونها، وما إلى ذلك من أمور.

ويتم حالياً اختبار تلك الميزة الجديدة على نطاق محدود، لكن جوجل وعدت بتقديمها خلال أيام لكل مستخدمي "خرائط جوجل" قريبا على أجهزة "أندرويد" و"آي أو إس".

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
01:53 PM

خرائط جوجل تطرح تحديثاً يحوّله إلى تطبيق "مجتمعي"

سيعرض خلاصة الأخبار والتغييرات الحادثة في المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن طرحها تحديثاً لتطبيق "خرائط جوجل" الشهير، الذي يحوّله من تطبيق خدمي للمواقع الجغرافية إلى تطبيق مجتمعي يقدم معلومات.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن التحديث الجديد سيمكّن تطبيق "خرائط جوجل" من عرض خلاصة الأخبار والتغييرات الحادثة في المجتمع المحيط بالمستخدم.

وسيقدم التطبيق آخر التطورات الحادثة في المدينة والتغييرات الواقعة سواء سياسية أو اقتصادية أو خدمية، مثل تغييرات في مواعيد فتح المطاعم مثلاً أو تغييرات في الخدمات.

وستكون تلك الميزة الجديدة في تطبيق "جوجل مابس" موجودة في أيقونة "استكشف".

وستتضمن خلاصة الأخبار على "خرائط جوجل" أيضا أحدث التعليقات والصور والمنشورات المرتبطة بالمنطقة المحيطة بالشخص.

إضافة إلى ذلك، إذا كنت تتابع متجراً أو مطعماً قريباً، فستتلقى تحديثات منهم من خلال الخلاصة، حول أبرز العروض الجديدة التي يقدمونها، وما إلى ذلك من أمور.

ويتم حالياً اختبار تلك الميزة الجديدة على نطاق محدود، لكن جوجل وعدت بتقديمها خلال أيام لكل مستخدمي "خرائط جوجل" قريبا على أجهزة "أندرويد" و"آي أو إس".

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