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بحيرة وسط الصحراء بحفر الباطن .. مشاهد خلابة لـ "فيضة القلت" من الجو

وثّقها المصوّر "الطويل" وخصَّ بها "سبق" حيث أجواء ربيعية يعيشها المتنزهون

تشهد فيضة القلت- غربي محافظة حفر الباطن، حركة مزدحمة للمتنزهين، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث يتوافدون من مدينتَي حفر الباطن ورفحا ومحافظات سدير والقصيم.

ويستمتع رواد الفيضة بالغدران الصافية التي شكّلت بحيرة وسط الصحراء، إضافة إلى الجو الجميل المعتدل؛ ما يضفي على المكان جواً ربيعياً تعيشه هذه الفيضة حالياً بعد هطول الأمطار عليها بغزارة خلال الأيام الماضية.

وتقع فيضة القلت غربي محافظة حفر الباطن على بُعد ٤٠ كلم على طريق "حفر الباطن - رفحاء" وتتميّز بحجمها الكبير، إذ يبلغ أقصى طول لها ٣ كلم، بينما يصل عرضها إلى ١.٥ كلم، ويعود سبب تسميتها بفيضة القلت؛ لأن الماء يفيض فيها من منخفض صخري، فالمكان الذي يجتمع فيه الماء يسمّى فيضة، والمنخفض الجبلي الذي تتدفق عبره مياه الأمطار يسمّى "قلت" أو "قلتة".

ووثّق المصوّر محمد عثمان الطويل؛ تلك المناظر الخلابة بعدسته الطائرة، وخصَّ بها متابعي "سبق"؛ داعياً المتنزهين إلى زيارة المنطقة والاستمتاع بتلك المناظر، مؤكداً أن تلك الأمطار تبشّر بربيعٍ باكرٍ بإذن الله.

حفر الباطن فيضة القلت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحيرة وسط الصحراء بحفر الباطن .. مشاهد خلابة لـ "فيضة القلت" من الجو
سبق

تشهد فيضة القلت- غربي محافظة حفر الباطن، حركة مزدحمة للمتنزهين، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث يتوافدون من مدينتَي حفر الباطن ورفحا ومحافظات سدير والقصيم.

ويستمتع رواد الفيضة بالغدران الصافية التي شكّلت بحيرة وسط الصحراء، إضافة إلى الجو الجميل المعتدل؛ ما يضفي على المكان جواً ربيعياً تعيشه هذه الفيضة حالياً بعد هطول الأمطار عليها بغزارة خلال الأيام الماضية.

وتقع فيضة القلت غربي محافظة حفر الباطن على بُعد ٤٠ كلم على طريق "حفر الباطن - رفحاء" وتتميّز بحجمها الكبير، إذ يبلغ أقصى طول لها ٣ كلم، بينما يصل عرضها إلى ١.٥ كلم، ويعود سبب تسميتها بفيضة القلت؛ لأن الماء يفيض فيها من منخفض صخري، فالمكان الذي يجتمع فيه الماء يسمّى فيضة، والمنخفض الجبلي الذي تتدفق عبره مياه الأمطار يسمّى "قلت" أو "قلتة".

ووثّق المصوّر محمد عثمان الطويل؛ تلك المناظر الخلابة بعدسته الطائرة، وخصَّ بها متابعي "سبق"؛ داعياً المتنزهين إلى زيارة المنطقة والاستمتاع بتلك المناظر، مؤكداً أن تلك الأمطار تبشّر بربيعٍ باكرٍ بإذن الله.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
11:24 AM

بحيرة وسط الصحراء بحفر الباطن .. مشاهد خلابة لـ "فيضة القلت" من الجو

وثّقها المصوّر "الطويل" وخصَّ بها "سبق" حيث أجواء ربيعية يعيشها المتنزهون

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فلاح الجوفان - حفر الباطن
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10,054

تشهد فيضة القلت- غربي محافظة حفر الباطن، حركة مزدحمة للمتنزهين، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث يتوافدون من مدينتَي حفر الباطن ورفحا ومحافظات سدير والقصيم.

ويستمتع رواد الفيضة بالغدران الصافية التي شكّلت بحيرة وسط الصحراء، إضافة إلى الجو الجميل المعتدل؛ ما يضفي على المكان جواً ربيعياً تعيشه هذه الفيضة حالياً بعد هطول الأمطار عليها بغزارة خلال الأيام الماضية.

وتقع فيضة القلت غربي محافظة حفر الباطن على بُعد ٤٠ كلم على طريق "حفر الباطن - رفحاء" وتتميّز بحجمها الكبير، إذ يبلغ أقصى طول لها ٣ كلم، بينما يصل عرضها إلى ١.٥ كلم، ويعود سبب تسميتها بفيضة القلت؛ لأن الماء يفيض فيها من منخفض صخري، فالمكان الذي يجتمع فيه الماء يسمّى فيضة، والمنخفض الجبلي الذي تتدفق عبره مياه الأمطار يسمّى "قلت" أو "قلتة".

ووثّق المصوّر محمد عثمان الطويل؛ تلك المناظر الخلابة بعدسته الطائرة، وخصَّ بها متابعي "سبق"؛ داعياً المتنزهين إلى زيارة المنطقة والاستمتاع بتلك المناظر، مؤكداً أن تلك الأمطار تبشّر بربيعٍ باكرٍ بإذن الله.

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