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أزمة أمن إلكتروني عالمية.. اختراق أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم

بسبب ثغرة أمنية في برنامج "Microsoft Exchange Server"

قالت وكالة "بلومبرغ" نقلًا عن مصادر في الحكومة الأمريكية: إن ما لا يقل عن 60 ألف مؤسسة حول العالم تعرضت للاختراق؛ بسبب ثغرة أمنية في برنامج "Microsoft Exchange Server".

وبحسب المسؤول في الحكومة الأمريكية فإن القراصنة سعوا إلى إلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من أجهزة الكمبيوتر، قبل أن تتمكن شركة "مايكروسوفت" من تأمين جميع عملائها بشكل كامل.

وأكد المصدر ذاته أن أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم تستخدم منتجات Microsoft تضررت من عمليات الاختراق.

ووفقًا للوكالة؛ فإنه إذا استمر عدد المتضررين في النمو، يمكن اعتبار الحادث أزمة أمن إلكتروني عالمية وفق "روسيا اليوم".

ونقلت "بلومبرغ" أمس السبت عن مصادر في الإدارة الأمريكية أنه يتم اتخاذ خطوات على جميع مستويات الحكومة الأمريكية "لتقييم ومعالجة" تصرفات القراصنة.

ونقلت عن متحدث باسم البيت الأبيض، لم تذكر اسمه، قوله: "التهديد مستمر ويتطور، ونحث مشغلي شبكات الإنترنت على أخذ الأمر على محمل الجد".

وفي وقت سابق، كشفت شركة مايكروسوفت" عن تحديث لـ"Exchange Server"؛ وذلك بعد أن أعلنت أنه يمكن من خلاله أن يتعرض عدد من الشركات الخاصة في الولايات المتحدة لهجمات من قِبَل قراصنة من مجموعة أطلقت عليها الشركة اسم "Hafnium"، قيل إنها مرتبطة بالصين.

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أزمة أمن إلكتروني عالمية.. اختراق أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم
سبق

قالت وكالة "بلومبرغ" نقلًا عن مصادر في الحكومة الأمريكية: إن ما لا يقل عن 60 ألف مؤسسة حول العالم تعرضت للاختراق؛ بسبب ثغرة أمنية في برنامج "Microsoft Exchange Server".

وبحسب المسؤول في الحكومة الأمريكية فإن القراصنة سعوا إلى إلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من أجهزة الكمبيوتر، قبل أن تتمكن شركة "مايكروسوفت" من تأمين جميع عملائها بشكل كامل.

وأكد المصدر ذاته أن أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم تستخدم منتجات Microsoft تضررت من عمليات الاختراق.

ووفقًا للوكالة؛ فإنه إذا استمر عدد المتضررين في النمو، يمكن اعتبار الحادث أزمة أمن إلكتروني عالمية وفق "روسيا اليوم".

ونقلت "بلومبرغ" أمس السبت عن مصادر في الإدارة الأمريكية أنه يتم اتخاذ خطوات على جميع مستويات الحكومة الأمريكية "لتقييم ومعالجة" تصرفات القراصنة.

ونقلت عن متحدث باسم البيت الأبيض، لم تذكر اسمه، قوله: "التهديد مستمر ويتطور، ونحث مشغلي شبكات الإنترنت على أخذ الأمر على محمل الجد".

وفي وقت سابق، كشفت شركة مايكروسوفت" عن تحديث لـ"Exchange Server"؛ وذلك بعد أن أعلنت أنه يمكن من خلاله أن يتعرض عدد من الشركات الخاصة في الولايات المتحدة لهجمات من قِبَل قراصنة من مجموعة أطلقت عليها الشركة اسم "Hafnium"، قيل إنها مرتبطة بالصين.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
09:41 AM

أزمة أمن إلكتروني عالمية.. اختراق أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم

بسبب ثغرة أمنية في برنامج "Microsoft Exchange Server"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة "بلومبرغ" نقلًا عن مصادر في الحكومة الأمريكية: إن ما لا يقل عن 60 ألف مؤسسة حول العالم تعرضت للاختراق؛ بسبب ثغرة أمنية في برنامج "Microsoft Exchange Server".

وبحسب المسؤول في الحكومة الأمريكية فإن القراصنة سعوا إلى إلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من أجهزة الكمبيوتر، قبل أن تتمكن شركة "مايكروسوفت" من تأمين جميع عملائها بشكل كامل.

وأكد المصدر ذاته أن أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم تستخدم منتجات Microsoft تضررت من عمليات الاختراق.

ووفقًا للوكالة؛ فإنه إذا استمر عدد المتضررين في النمو، يمكن اعتبار الحادث أزمة أمن إلكتروني عالمية وفق "روسيا اليوم".

ونقلت "بلومبرغ" أمس السبت عن مصادر في الإدارة الأمريكية أنه يتم اتخاذ خطوات على جميع مستويات الحكومة الأمريكية "لتقييم ومعالجة" تصرفات القراصنة.

ونقلت عن متحدث باسم البيت الأبيض، لم تذكر اسمه، قوله: "التهديد مستمر ويتطور، ونحث مشغلي شبكات الإنترنت على أخذ الأمر على محمل الجد".

وفي وقت سابق، كشفت شركة مايكروسوفت" عن تحديث لـ"Exchange Server"؛ وذلك بعد أن أعلنت أنه يمكن من خلاله أن يتعرض عدد من الشركات الخاصة في الولايات المتحدة لهجمات من قِبَل قراصنة من مجموعة أطلقت عليها الشركة اسم "Hafnium"، قيل إنها مرتبطة بالصين.

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