رئيس "تكامل" القابضة: 3 أنماط للعمل الحديث تلبي تطلعات الجيل الحالي

قال: تُوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل والسعودية تتبنى هذه المستجدات

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "تكامل" القابضة الدكتور، أحمد اليماني، أن التطور الذي تشهده أنماط العمل الجديدة؛ من المتوقع أن تُوَفر أكثر من 50 ألف فرصة وظيفية للسعوديين بحلول عام 2022 في مجال العمل عن بُعد تحديدًا؛ مبينًا أن السعودية تَبَنّت مؤخرًا 3 أنماط حديثة لعمل المستقبل، وعملت على تأسيس "شركة عمل المستقبل" المملوكة لتكامل القابضة.

وأضاف خلال لقاء جرى على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تستضيفه الرياض خلال هذه الفترة "أن عمل المستقبل يشمل العمل عن بُعد، والعمل (بالساعة) والعمل الحر"؛ مشددًا على أن هذه الأنماط الجديدة تتوافق إلى حد كبير مع اهتمامات الجيل الحالي من الشباب، والذي يمثل نحو 60% من المجتمع السعودي وتلبي تطلعاتهم.

وبيّن الرئيس التنفيذي لتكامل القابضة أن هذه الأنماط الجديدة، سيكون لها أثر كبير في إتاحة المزيد من الفرص لأبناء وبنات هذا الوطن، كما أنها ستكون من العوامل المهمة في توفير الفرص الوظيفية للكفاءات في جميع مناطق المملكة؛ لما تتميز به من مرونة وعدم الحاجة لتوفير مقر دائم للعمل؛ وذلك ما يسهم بشكل مباشر لتوفير الفرص في المناطق الطرفية، وتقليل الهجرة إلى المدن الرئيسية، وتخفيف الازدحام فيها.

وأشار إلى أن نمط العمل عن بُعد يعتبر من الأنماط الحديثة التي تعطي الشركات مرونة أكثر في التعامل مع الموظفين، يتيح لها التوسع والانتشار بتكاليف تأسيسية وتشغيلية (OPEX & CAPEX) أقل من النمط التقليدي؛ مؤكدًا أن التقنية الحديثة سهّلت استخدام هذا النمط بأعلى إنتاجية؛ ولذلك نجد كبرى الشركات العالمية تتجه لهذا النوع من العمل وتحدد أهدافًا سنوية لتحويل موظفيها إلى عاملين عن بعد.

وحول تقييم الوضع الراهن لمجال العمل عن بُعد، بيّن أن أعداد العاملين بهذا النمط حاليًا يتجاوز 15 ألف عامل، ومن المتوقع أن يصل إلى 50 ألف عامل خلال العامين المقبلين بعد تفعيل التشريعات والتنظيمات اللازمة لذلك، والتي بدأت بصدور قرار وزاري يُشرّع العمل عن بُعد ويسمح باحتساب العاملين عن بعد في برنامج "نطاقات".