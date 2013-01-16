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لبنان ينفي استيراد الغاز من "إسرائيل"

أكد عقد اتفاقية التزويد مع مصر

نفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم الأحد، صحة تقرير إسرائيلي تحدث عن قيام لبنان باستيراد غاز من "إسرائيل".

وذكرت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومتين اللبنانية والمصرية، تنصّ بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر، التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مائة مرة ما ستؤمّنه للبنان، ولذلك فهي ستؤمّن للبنان جزءاً بسيطاً من إنتاجها وحجم سوقها.

وأوضحت الوزارة أن هذا الغاز سيمرّ عبر الأردن، ومن ثم إلى سوريا؛ حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة من حقول ومنظومة الغاز في حمص، ليصل إلى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للبنانيين.

وشددت على أن ما يجري تداوله عن أن الغاز سيكون غازاً إسرائيلياً هو كلام عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وزعم تقرير إسرائيلي أن الغاز الذي سيورده الأردن عبر خط الأنابيب إلى سوريا ومن هناك إلى لبنان، سيأتي من "إسرائيل"، وأن واشنطن وافقت على استثناء هذا الغاز من العقوبات المفروضة على النظام السوري.

الرئيسية/ أخبار العالم

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لبنان ينفي استيراد الغاز من "إسرائيل"
سبق

نفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم الأحد، صحة تقرير إسرائيلي تحدث عن قيام لبنان باستيراد غاز من "إسرائيل".

وذكرت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومتين اللبنانية والمصرية، تنصّ بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر، التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مائة مرة ما ستؤمّنه للبنان، ولذلك فهي ستؤمّن للبنان جزءاً بسيطاً من إنتاجها وحجم سوقها.

وأوضحت الوزارة أن هذا الغاز سيمرّ عبر الأردن، ومن ثم إلى سوريا؛ حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة من حقول ومنظومة الغاز في حمص، ليصل إلى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للبنانيين.

وشددت على أن ما يجري تداوله عن أن الغاز سيكون غازاً إسرائيلياً هو كلام عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وزعم تقرير إسرائيلي أن الغاز الذي سيورده الأردن عبر خط الأنابيب إلى سوريا ومن هناك إلى لبنان، سيأتي من "إسرائيل"، وأن واشنطن وافقت على استثناء هذا الغاز من العقوبات المفروضة على النظام السوري.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
04:12 PM

لبنان ينفي استيراد الغاز من "إسرائيل"

أكد عقد اتفاقية التزويد مع مصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم الأحد، صحة تقرير إسرائيلي تحدث عن قيام لبنان باستيراد غاز من "إسرائيل".

وذكرت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومتين اللبنانية والمصرية، تنصّ بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر، التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مائة مرة ما ستؤمّنه للبنان، ولذلك فهي ستؤمّن للبنان جزءاً بسيطاً من إنتاجها وحجم سوقها.

وأوضحت الوزارة أن هذا الغاز سيمرّ عبر الأردن، ومن ثم إلى سوريا؛ حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة من حقول ومنظومة الغاز في حمص، ليصل إلى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للبنانيين.

وشددت على أن ما يجري تداوله عن أن الغاز سيكون غازاً إسرائيلياً هو كلام عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وزعم تقرير إسرائيلي أن الغاز الذي سيورده الأردن عبر خط الأنابيب إلى سوريا ومن هناك إلى لبنان، سيأتي من "إسرائيل"، وأن واشنطن وافقت على استثناء هذا الغاز من العقوبات المفروضة على النظام السوري.

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