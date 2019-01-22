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شاهد .. لوحة إرشادية تلغي دور نظام رصد مخالفة الانتقال بين المسارات

أصبحت بدون جدوى في الموقع الذي وضعت فيه

تسببت إحدى اللوحات الإرشادية في طريق السيل تم تركيبها حديثاً بحجب نظام الرصد الآلي الخاص بمخالفة عدم الالتزام بالمسار في إشارة الأميال في الشرائع، وأصبحت بدون جدوى في الموقع الذي وضعت فيه .

"سبق" رصدت موقع اللوحة الإرشادية التي تشير إلى طريق الملك فيصل واتجاه مقبرة شهداء الحرم، كما تم وضع رصيف يمنع حدوث مخالفة الانتقال من مسار لآخر مما أفقد نظام الرصد دوره في ضبط هذه المخالفة وأصبح بدون جدوى .

يذكر أن نظام الرصد الآلي لمخالفة الانتقال دشن حديثاً وأصبح قيد التنفيذ لضبط السير على الخطوط ومنع الانتقال بين الخطوط دون الوقوف في المسار.

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شاهد .. لوحة إرشادية تلغي دور نظام رصد مخالفة الانتقال بين المسارات
سبق

تسببت إحدى اللوحات الإرشادية في طريق السيل تم تركيبها حديثاً بحجب نظام الرصد الآلي الخاص بمخالفة عدم الالتزام بالمسار في إشارة الأميال في الشرائع، وأصبحت بدون جدوى في الموقع الذي وضعت فيه .

"سبق" رصدت موقع اللوحة الإرشادية التي تشير إلى طريق الملك فيصل واتجاه مقبرة شهداء الحرم، كما تم وضع رصيف يمنع حدوث مخالفة الانتقال من مسار لآخر مما أفقد نظام الرصد دوره في ضبط هذه المخالفة وأصبح بدون جدوى .

يذكر أن نظام الرصد الآلي لمخالفة الانتقال دشن حديثاً وأصبح قيد التنفيذ لضبط السير على الخطوط ومنع الانتقال بين الخطوط دون الوقوف في المسار.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
09:05 PM

شاهد .. لوحة إرشادية تلغي دور نظام رصد مخالفة الانتقال بين المسارات

أصبحت بدون جدوى في الموقع الذي وضعت فيه

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
8
8,346

تسببت إحدى اللوحات الإرشادية في طريق السيل تم تركيبها حديثاً بحجب نظام الرصد الآلي الخاص بمخالفة عدم الالتزام بالمسار في إشارة الأميال في الشرائع، وأصبحت بدون جدوى في الموقع الذي وضعت فيه .

"سبق" رصدت موقع اللوحة الإرشادية التي تشير إلى طريق الملك فيصل واتجاه مقبرة شهداء الحرم، كما تم وضع رصيف يمنع حدوث مخالفة الانتقال من مسار لآخر مما أفقد نظام الرصد دوره في ضبط هذه المخالفة وأصبح بدون جدوى .

يذكر أن نظام الرصد الآلي لمخالفة الانتقال دشن حديثاً وأصبح قيد التنفيذ لضبط السير على الخطوط ومنع الانتقال بين الخطوط دون الوقوف في المسار.

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