"الإنذار المبكر" ينبّه مكة والمدينة .. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة

تستمر حتى المساء .. و"المدني" يدعو المواطنين إلى الحذر واتخاذ تدابير السلامة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، مكة والطائف والمدينة المنوّرة من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن منطقة مكة المكرّمة تشهد اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة مكة المكرّمة، تشمل: أضم، الطائف، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الواحدة مساءً.

وأفادت الهيئة بتكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات: أضم، والطائف وميسان، والعرضيات، وتربة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

ودعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة من جهتها المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى اتباع الإرشادات اللازمة، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية.

ونبّهت الهيئة إلى تعرُّض منطقة المدينة المنوّرة لرياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية يستمران حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتضمن التنبيه المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والعيص، وبدر، وينبع والأجزاء المجاورة لها.