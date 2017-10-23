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البنك المركزي العراقي يتباحث مع "أجفند" ويوقِّع مذكرة تفاهم

شملت أوجه التعاون والعمل في مجالات الشمول المالي

قام وفدٌ عراقي صباح أمس الخميس بزيارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب الكاتب، وذلك ضمن زيارة يقوم بها الوفد العراقي للمملكة العربية السعودية.

والتقى الوفد الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس أجفند، ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم، شملت أوجه التعاون، والعمل في مجالات الشمول المالي، والتثقيف المالي، والرقمنة المالية، إضافة لمناقشة عدد من الاهتمامات التنموية.

يُذكر أن بنوك أجفند للشمول المالي بلغ عددها تسعة بنوك، وتعمل في تسع دول، هي: (الأردن، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان، السودان، فلسطين، موريتانيا وسيراليون)، وتقدم جملة من المنتجات البنكية للفئات المستهدفة. ومن بين تلك المنتجات: (التمويل الأصغر، الادخار، التحويلات والتأمين)، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البنوك أكثر من 6 ملايين مستفيد ومستفيدة، فيما ناهز عدد العاملين في تلك البنوك 1357 موظفًا وموظفة في الدول التسع كافة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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البنك المركزي العراقي يتباحث مع "أجفند" ويوقِّع مذكرة تفاهم
سبق

قام وفدٌ عراقي صباح أمس الخميس بزيارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب الكاتب، وذلك ضمن زيارة يقوم بها الوفد العراقي للمملكة العربية السعودية.

والتقى الوفد الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس أجفند، ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم، شملت أوجه التعاون، والعمل في مجالات الشمول المالي، والتثقيف المالي، والرقمنة المالية، إضافة لمناقشة عدد من الاهتمامات التنموية.

يُذكر أن بنوك أجفند للشمول المالي بلغ عددها تسعة بنوك، وتعمل في تسع دول، هي: (الأردن، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان، السودان، فلسطين، موريتانيا وسيراليون)، وتقدم جملة من المنتجات البنكية للفئات المستهدفة. ومن بين تلك المنتجات: (التمويل الأصغر، الادخار، التحويلات والتأمين)، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البنوك أكثر من 6 ملايين مستفيد ومستفيدة، فيما ناهز عدد العاملين في تلك البنوك 1357 موظفًا وموظفة في الدول التسع كافة.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
08:29 PM

البنك المركزي العراقي يتباحث مع "أجفند" ويوقِّع مذكرة تفاهم

شملت أوجه التعاون والعمل في مجالات الشمول المالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام وفدٌ عراقي صباح أمس الخميس بزيارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب الكاتب، وذلك ضمن زيارة يقوم بها الوفد العراقي للمملكة العربية السعودية.

والتقى الوفد الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس أجفند، ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم، شملت أوجه التعاون، والعمل في مجالات الشمول المالي، والتثقيف المالي، والرقمنة المالية، إضافة لمناقشة عدد من الاهتمامات التنموية.

يُذكر أن بنوك أجفند للشمول المالي بلغ عددها تسعة بنوك، وتعمل في تسع دول، هي: (الأردن، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان، السودان، فلسطين، موريتانيا وسيراليون)، وتقدم جملة من المنتجات البنكية للفئات المستهدفة. ومن بين تلك المنتجات: (التمويل الأصغر، الادخار، التحويلات والتأمين)، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البنوك أكثر من 6 ملايين مستفيد ومستفيدة، فيما ناهز عدد العاملين في تلك البنوك 1357 موظفًا وموظفة في الدول التسع كافة.

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