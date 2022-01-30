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مصر.. إحالة أوراق 10 من "الإخوان" للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم

لاتهامهم بـ"تشكيل مجموعات مسلحة" لتنفيذ عمليات عدائية " كتائب حلوان"

قضت محكمة مصرية اليوم بإحالة يحيى موسى و9 آخرين من جماعة "الإخوان المسلمين" للمفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي بإعدامهم؛ لاتهامهم بـ"تشكيل مجموعات مسلحة" لتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط الشرطة ومنشآتها.

وحددت محكمة الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة في طرة، جلسة 19 يونيو للحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب حلوان".

ووفق صحيفة "اليوم السابع" جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، "تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".

مصر الإخوان المسلمين

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مصر.. إحالة أوراق 10 من "الإخوان" للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم
سبق

قضت محكمة مصرية اليوم بإحالة يحيى موسى و9 آخرين من جماعة "الإخوان المسلمين" للمفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي بإعدامهم؛ لاتهامهم بـ"تشكيل مجموعات مسلحة" لتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط الشرطة ومنشآتها.

وحددت محكمة الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة في طرة، جلسة 19 يونيو للحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب حلوان".

ووفق صحيفة "اليوم السابع" جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، "تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
03:10 PM

مصر.. إحالة أوراق 10 من "الإخوان" للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم

لاتهامهم بـ"تشكيل مجموعات مسلحة" لتنفيذ عمليات عدائية " كتائب حلوان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت محكمة مصرية اليوم بإحالة يحيى موسى و9 آخرين من جماعة "الإخوان المسلمين" للمفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي بإعدامهم؛ لاتهامهم بـ"تشكيل مجموعات مسلحة" لتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط الشرطة ومنشآتها.

وحددت محكمة الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة في طرة، جلسة 19 يونيو للحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب حلوان".

ووفق صحيفة "اليوم السابع" جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، "تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".

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