النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بين نقص وإغلاق.. أهالي تنومه في مأزق مياه التحلية والحلول يقترحونها

مواطن: أنتظر"كارت" التعبئة 3 ساعات.. وآخر: لديّ "مفروشة" وتصلني شكاوى

مع قدوم فصل الصيف وتوافد السياح على محافظة تنومة تنطلق مشكلة نقص كمية المياه المحلاة، وكذلك الإغلاق المبكر يومياً عند الساعة الثالثة عصراً.

وقال المواطن ظافر بن كردم، إنه مضطر للانتظار لأكثر من ثلاث ساعات للحصول على "كارت" التعبئة، فيما أوضح المواطن سعد فايز الشهري أنه في معاناة دائمة خاصة أن لديه شقق مفروشة ووصله العديد من الشكاوى من السكان بسبب الانقطاع المتكرر للمياه.

أما المواطن فهد عبدالرحمن العميري فقد اقترح نقل موقع التحلية إلى موقع قريب من الشارع العام، نظراً لعدم صلاحية الطريق المؤدي إليه، وكذلك المحطة تغلق الساعة الثالثة عصراً، ما يسبب معاناة للأهالي وزوار المحافظة التي تشهد زيارة عدد كبير من المصطافين.

وقد اقترح عدد من المواطنين زيادة كمية المياه المحلاة المخصصة للمحافظة، وكذلك تمديد دوام المحطة حتى الساعة العاشرة مساءً وإقامة مكتب للتحلية داخل المحافظة، بدلاً من الذهاب للمحطة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
بين نقص وإغلاق.. أهالي تنومه في مأزق مياه التحلية والحلول يقترحونها
سبق

مع قدوم فصل الصيف وتوافد السياح على محافظة تنومة تنطلق مشكلة نقص كمية المياه المحلاة، وكذلك الإغلاق المبكر يومياً عند الساعة الثالثة عصراً.

وقال المواطن ظافر بن كردم، إنه مضطر للانتظار لأكثر من ثلاث ساعات للحصول على "كارت" التعبئة، فيما أوضح المواطن سعد فايز الشهري أنه في معاناة دائمة خاصة أن لديه شقق مفروشة ووصله العديد من الشكاوى من السكان بسبب الانقطاع المتكرر للمياه.

أما المواطن فهد عبدالرحمن العميري فقد اقترح نقل موقع التحلية إلى موقع قريب من الشارع العام، نظراً لعدم صلاحية الطريق المؤدي إليه، وكذلك المحطة تغلق الساعة الثالثة عصراً، ما يسبب معاناة للأهالي وزوار المحافظة التي تشهد زيارة عدد كبير من المصطافين.

وقد اقترح عدد من المواطنين زيادة كمية المياه المحلاة المخصصة للمحافظة، وكذلك تمديد دوام المحطة حتى الساعة العاشرة مساءً وإقامة مكتب للتحلية داخل المحافظة، بدلاً من الذهاب للمحطة.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
02:34 PM

بين نقص وإغلاق.. أهالي تنومه في مأزق مياه التحلية والحلول يقترحونها

مواطن: أنتظر"كارت" التعبئة 3 ساعات.. وآخر: لديّ "مفروشة" وتصلني شكاوى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
1
3,714

مع قدوم فصل الصيف وتوافد السياح على محافظة تنومة تنطلق مشكلة نقص كمية المياه المحلاة، وكذلك الإغلاق المبكر يومياً عند الساعة الثالثة عصراً.

وقال المواطن ظافر بن كردم، إنه مضطر للانتظار لأكثر من ثلاث ساعات للحصول على "كارت" التعبئة، فيما أوضح المواطن سعد فايز الشهري أنه في معاناة دائمة خاصة أن لديه شقق مفروشة ووصله العديد من الشكاوى من السكان بسبب الانقطاع المتكرر للمياه.

أما المواطن فهد عبدالرحمن العميري فقد اقترح نقل موقع التحلية إلى موقع قريب من الشارع العام، نظراً لعدم صلاحية الطريق المؤدي إليه، وكذلك المحطة تغلق الساعة الثالثة عصراً، ما يسبب معاناة للأهالي وزوار المحافظة التي تشهد زيارة عدد كبير من المصطافين.

وقد اقترح عدد من المواطنين زيادة كمية المياه المحلاة المخصصة للمحافظة، وكذلك تمديد دوام المحطة حتى الساعة العاشرة مساءً وإقامة مكتب للتحلية داخل المحافظة، بدلاً من الذهاب للمحطة.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,153
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,317
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,230
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,170

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة