بين نقص وإغلاق.. أهالي تنومه في مأزق مياه التحلية والحلول يقترحونها

مواطن: أنتظر"كارت" التعبئة 3 ساعات.. وآخر: لديّ "مفروشة" وتصلني شكاوى

مع قدوم فصل الصيف وتوافد السياح على محافظة تنومة تنطلق مشكلة نقص كمية المياه المحلاة، وكذلك الإغلاق المبكر يومياً عند الساعة الثالثة عصراً.

وقال المواطن ظافر بن كردم، إنه مضطر للانتظار لأكثر من ثلاث ساعات للحصول على "كارت" التعبئة، فيما أوضح المواطن سعد فايز الشهري أنه في معاناة دائمة خاصة أن لديه شقق مفروشة ووصله العديد من الشكاوى من السكان بسبب الانقطاع المتكرر للمياه.

أما المواطن فهد عبدالرحمن العميري فقد اقترح نقل موقع التحلية إلى موقع قريب من الشارع العام، نظراً لعدم صلاحية الطريق المؤدي إليه، وكذلك المحطة تغلق الساعة الثالثة عصراً، ما يسبب معاناة للأهالي وزوار المحافظة التي تشهد زيارة عدد كبير من المصطافين.

وقد اقترح عدد من المواطنين زيادة كمية المياه المحلاة المخصصة للمحافظة، وكذلك تمديد دوام المحطة حتى الساعة العاشرة مساءً وإقامة مكتب للتحلية داخل المحافظة، بدلاً من الذهاب للمحطة.