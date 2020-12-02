بالفيديو.. هجوم سمكة ‏قرش على سائحة ألمانية في المياه المصرية

أثناء وقوفها بجانب مدرب الغطس

أظهر مقطع فيديو واقعة تعرض سائحة ألمانية لهجوم سمكة ‏قرش جنوب البحر الأحمر بالقرب من سواحل مدينة مرسى علم، أثناء قيامها برحلة غوص.

ووفقاً لموقع "مصر تايمز"، أظهر مقطع الفيديو قيام القرش بالهجوم على السائحة الألمانية في عمق البحر ‏أثناء وقوفها بجانب مدرب الغطس، وقام بالهجوم على منطقة كتفها، إلا أن ‏ارتداءها لبدلتين غطس قلل من قوة الإصابة.‏

وكشفت التحقيقات أن سائحة ألمانية (43) عاماً كانت تقوم بالغوص في ‏منطقة "الفين ستون"، وتعرضت لهجوم سمكة قرش من نوع القرش ‏المحيطي، وقام بعضها في منطقة الكتف ‏وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.‏