بالفيديو.. هجوم سمكة قرش على سائحة ألمانية في المياه المصرية
أثناء وقوفها بجانب مدرب الغطس
أظهر مقطع فيديو واقعة تعرض سائحة ألمانية لهجوم سمكة قرش جنوب البحر الأحمر بالقرب من سواحل مدينة مرسى علم، أثناء قيامها برحلة غوص.
ووفقاً لموقع "مصر تايمز"، أظهر مقطع الفيديو قيام القرش بالهجوم على السائحة الألمانية في عمق البحر أثناء وقوفها بجانب مدرب الغطس، وقام بالهجوم على منطقة كتفها، إلا أن ارتداءها لبدلتين غطس قلل من قوة الإصابة.
وكشفت التحقيقات أن سائحة ألمانية (43) عاماً كانت تقوم بالغوص في منطقة "الفين ستون"، وتعرضت لهجوم سمكة قرش من نوع القرش المحيطي، وقام بعضها في منطقة الكتف وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.
بالفيديو.. هجوم سمكة قرش على سائحة ألمانية في المياه المصرية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-12-02
أظهر مقطع فيديو واقعة تعرض سائحة ألمانية لهجوم سمكة قرش جنوب البحر الأحمر بالقرب من سواحل مدينة مرسى علم، أثناء قيامها برحلة غوص.
ووفقاً لموقع "مصر تايمز"، أظهر مقطع الفيديو قيام القرش بالهجوم على السائحة الألمانية في عمق البحر أثناء وقوفها بجانب مدرب الغطس، وقام بالهجوم على منطقة كتفها، إلا أن ارتداءها لبدلتين غطس قلل من قوة الإصابة.
وكشفت التحقيقات أن سائحة ألمانية (43) عاماً كانت تقوم بالغوص في منطقة "الفين ستون"، وتعرضت لهجوم سمكة قرش من نوع القرش المحيطي، وقام بعضها في منطقة الكتف وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
06:34 PM
بالفيديو.. هجوم سمكة قرش على سائحة ألمانية في المياه المصرية
أظهر مقطع فيديو واقعة تعرض سائحة ألمانية لهجوم سمكة قرش جنوب البحر الأحمر بالقرب من سواحل مدينة مرسى علم، أثناء قيامها برحلة غوص.
ووفقاً لموقع "مصر تايمز"، أظهر مقطع الفيديو قيام القرش بالهجوم على السائحة الألمانية في عمق البحر أثناء وقوفها بجانب مدرب الغطس، وقام بالهجوم على منطقة كتفها، إلا أن ارتداءها لبدلتين غطس قلل من قوة الإصابة.
وكشفت التحقيقات أن سائحة ألمانية (43) عاماً كانت تقوم بالغوص في منطقة "الفين ستون"، وتعرضت لهجوم سمكة قرش من نوع القرش المحيطي، وقام بعضها في منطقة الكتف وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.