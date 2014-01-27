النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مشروع خليجي لجرائم التقنيات الحديثة يبحثه متخصصون من النيابات العامة

اللجنة بحثت إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لهذه الجرائم

عقدت لجنة المختصين من النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعها الـ 33 عبر الاتصال المرئي.

وبحثت اللجنة إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، واستكمال دراسة مشروع قانون "نظام" استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.

وشهد الاجتماع بحث استكمال تحديث قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، واستكمال دراسة مشروع حالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مشروع خليجي لجرائم التقنيات الحديثة يبحثه متخصصون من النيابات العامة
سبق

عقدت لجنة المختصين من النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعها الـ 33 عبر الاتصال المرئي.

وبحثت اللجنة إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، واستكمال دراسة مشروع قانون "نظام" استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.

وشهد الاجتماع بحث استكمال تحديث قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، واستكمال دراسة مشروع حالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
02:36 PM

مشروع خليجي لجرائم التقنيات الحديثة يبحثه متخصصون من النيابات العامة

اللجنة بحثت إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لهذه الجرائم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
118

عقدت لجنة المختصين من النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعها الـ 33 عبر الاتصال المرئي.

وبحثت اللجنة إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، واستكمال دراسة مشروع قانون "نظام" استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.

وشهد الاجتماع بحث استكمال تحديث قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، واستكمال دراسة مشروع حالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,612
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,102
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,004

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة