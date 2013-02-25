بالصور"نوافير العرب" بين الأطول والأكبر والأقدم.. 3 مدن تتنافس عليها

تعتبر معالم سياحية شهيرة

تعتبر النوافير من المناظر المبهجة للزائر في أي وجهة سياحية، وهي عبارة عن تدفق المياه من خلال توصيلها بشكل اصطناعي بأسلوب هندسي لإبراز أشكال طبيعية أو هندسية تثير الإعجاب والنوافير موجودة منذ قديم الزمن، حيث كانت جزءًا أساسيًا في بناء القصور للملوك والحكام والأمراء، بداية من روما القديمة والأندلس والهند وحدائق بابل المعلقة وحتى الآن.

وتوجد في بعض الدول العربية العديد من النوافير العملاقة والتي أصبحت أحد أهم معالم المدن العربية السياحية الشهيرة ودخلت ضمن قائمة أهم عشر نوافير في العالم.

النافورة النفاثة

وصفها خبراء النافورة النفاثة بسبب قوة اندفاع المياه فيها، وهي "نافورة الملك فهد"، وحتى هذه اللحظة هي الأطول في العالم فهي نفاثة مائية تدفع الماء على ارتفاع 312 مترًا، أي بارتفاع برج إيفل، وهي من المعالم السياحية الأكثر شعبية في المدينة، وسرعة ضج المياه فإنها تبلغ 350 كلم/ساعة، استغرقت أعمال البناء أربع سنوات، من 1980 إلى 1983 وتم افتتاحها عام 1985م.

نوافير دبي

تضم دبي اثنين من أهم وأكبر النوافير المائية على المستوى العالمي، وهما نافورة النخلة التي تحتل المركز الأول عالميًا من حيث المساحة ونافورة دبي في منطقة برج خليفة، وتعتبر نافورة النخلة الأكبر من حيث المساحة، حيث تنتشر على أكثر من 1300 متر مربعة تغمرها مياه البحر وتشع خلال الليل بأنوار 3 آلاف مصباح، وتحتوي على 128 مضخة فائقة القدرة تدفع المياه إلى ارتفاع 105 أمتار.

نافورة النيل

هي الأقدم على مستوى الشرق الأوسط، أُنشئت في عام 1956، واستعادت رونقها في هذا العام 2021، وتتوسط النافورة عددًا من الفنادق الشهيرة المطلة على نهر النيل وسط القاهرة بالقرب من كوبري قصر النيل المعدني التاريخي، وظهرت نافورة نهر النيل في عدد من الأفلام المصرية القديمة والحديثة واللوحات الغنائية المصرية.