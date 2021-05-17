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"حمدوك": السودان بلد غني جداً ولا يريد منحاً بل استثمارات

اعتبر أن نجاحه سيؤثر في المنطقة بأكملها

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم (الاثنين)، أن بلاده غنية جداً وتريد استثمارات وليس منحاً.

وقال "حمدوك" في مستهل مؤتمر باريس لدعم بلاده: "إن السودان يأتي بالأمل، فلنجاحنا تأثير كبير في المنطقة بأكملها، والسودان بلد غني جداً"، ووفقاً لوكالة السودان للأنباء.

من ناحيته، دعا وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، المؤسسات المالية الدولية إلى العمل على تخفيف الديون على السودان، والعمل على تمويل المشروعات المختلفة من خلال القروض والمنح.

ولفت إلى أهمية إعداد البيئة الجاذبة للاستثمار، ودور القطاع الخاص في دعم الخطط الاقتصادية.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس انعقاد مؤتمر باريس لدعم السودان، الذي يستمر لمدة يومين، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"حمدوك": السودان بلد غني جداً ولا يريد منحاً بل استثمارات
سبق

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم (الاثنين)، أن بلاده غنية جداً وتريد استثمارات وليس منحاً.

وقال "حمدوك" في مستهل مؤتمر باريس لدعم بلاده: "إن السودان يأتي بالأمل، فلنجاحنا تأثير كبير في المنطقة بأكملها، والسودان بلد غني جداً"، ووفقاً لوكالة السودان للأنباء.

من ناحيته، دعا وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، المؤسسات المالية الدولية إلى العمل على تخفيف الديون على السودان، والعمل على تمويل المشروعات المختلفة من خلال القروض والمنح.

ولفت إلى أهمية إعداد البيئة الجاذبة للاستثمار، ودور القطاع الخاص في دعم الخطط الاقتصادية.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس انعقاد مؤتمر باريس لدعم السودان، الذي يستمر لمدة يومين، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
02:30 PM

"حمدوك": السودان بلد غني جداً ولا يريد منحاً بل استثمارات

اعتبر أن نجاحه سيؤثر في المنطقة بأكملها

A A A
محمد صبح - الرياض
1
1,975

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم (الاثنين)، أن بلاده غنية جداً وتريد استثمارات وليس منحاً.

وقال "حمدوك" في مستهل مؤتمر باريس لدعم بلاده: "إن السودان يأتي بالأمل، فلنجاحنا تأثير كبير في المنطقة بأكملها، والسودان بلد غني جداً"، ووفقاً لوكالة السودان للأنباء.

من ناحيته، دعا وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، المؤسسات المالية الدولية إلى العمل على تخفيف الديون على السودان، والعمل على تمويل المشروعات المختلفة من خلال القروض والمنح.

ولفت إلى أهمية إعداد البيئة الجاذبة للاستثمار، ودور القطاع الخاص في دعم الخطط الاقتصادية.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس انعقاد مؤتمر باريس لدعم السودان، الذي يستمر لمدة يومين، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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