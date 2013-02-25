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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
12:53 PM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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