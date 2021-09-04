المدينة.. الموارد البشرية تطلق النظام الإلكتروني للعمالة المنزلية

يهدف إلى توفير العدالة الناجزة وسرعة النظر في الدعاوى خلال مدة 5 أيام

شهد مدير عام التسويات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمان عبدالعزيز التويجري، إطلاق النظام الإلكتروني للعمالة المنزلية ووقف على أداء التسوية الودية بالمنطقة في زيارة تفقدية لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة.

وكان في استقبال التويجري: المساعد لقطاع العمل بمنطقة المدينة، ومدير عام مكتب العمل بالمدينة، ومدير إدارة التسوية الودية بالمكتب؛ حيث تفقد والوفد المرافق له سير العمل بالإدارة، والتقى موظفي إدارة التسوية الودية واستمع لملاحظاتهم واقتراحاتهم، وقام بتكريم عدد من الموظفين المميزين، ثم تم الوقوف على أعمال لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية، والتقى موظفي اللجنة والتأكد من الجاهزية لإطلاق الخدمة الإلكترونية الذي سيتم من خلالها "رفع الدعوى ومتابعتها إلكترونيًّا، سواء من صاحب العمل أو العامل"، الذي يتم التجهيز حاليًّا لإطلاقه تدريجيًّا بدايةً من الرياض ثم المنطقة الشرقية ثم بقية مناطق المملكة.

وأكد "التويجري" أن النظام الإلكتروني للجان العمالة المنزلية محل اهتمام قيادات الوزارة؛ حيث سيتم عبر بوابة خدمات الوزارة الإلكترونية- نظام ودي، العمالة المنزلية، الذي أطلقته الوزارة في العام 1440، وهو نظام يمكِّن طرفي العلاقة التعاقدية من رفع الدعوى ومتابعتها عبر النظام عن بعد، الذي اختصر الوقت والجهد على جميع الأطراف، بعد أن أثبت نظام ودي للتسويات الودية نجاحه في حلّ الخلافات العمالية وتقليل تدفق القضايا إلى المحاكم العمالية من خلال جلسات مجدولة آليًّا بين موظفي التسوية على مستوى المملكة لأطراف النزاع.

ويهدف هذا النظام إلى توفير العدالة الناجزة وسرعة النظر في الدعاوى خلال مدة 5 أيام من تقديم الدعوى، وتحقيق والشفافية. وسيكون ودي للعمالة المنزلية بذات الطريقة المعمول بها حاليًّا لعمال منشآت القطاع الخاص.