النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الداخلية": رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ بعد الأول من يناير 2021

السماح لـ4 فئات من المواطنين بالسفر بدءاً من الثلاثاء المقبل

حددت ذلك وزارة الداخلية وفق اشتراطات وضوابط محددة

حددت وزارة الداخلية أربع فئات من المواطنين يسمح لهم بالسفر استثناءً بدءاً من الثلاثاء القادم، وذلك وفق اشتراطات وضوابط محددة.


ويشمل الاستثناء الموظفين الحكوميين - المدنيين والعسكريين - المكلفين بمهمات رسمية، والعاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم.

كما تضمّن الاستثناء فئة الموظفين العاملين على وظائف دائمة في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، أيضاً رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية الصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السماح لـ4 فئات من المواطنين بالسفر بدءاً من الثلاثاء المقبل
سبق

حددت وزارة الداخلية أربع فئات من المواطنين يسمح لهم بالسفر استثناءً بدءاً من الثلاثاء القادم، وذلك وفق اشتراطات وضوابط محددة.


ويشمل الاستثناء الموظفين الحكوميين - المدنيين والعسكريين - المكلفين بمهمات رسمية، والعاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم.

كما تضمّن الاستثناء فئة الموظفين العاملين على وظائف دائمة في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، أيضاً رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية الصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.


13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
09:45 PM

السماح لـ4 فئات من المواطنين بالسفر بدءاً من الثلاثاء المقبل

حددت ذلك وزارة الداخلية وفق اشتراطات وضوابط محددة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
23,585

حددت وزارة الداخلية أربع فئات من المواطنين يسمح لهم بالسفر استثناءً بدءاً من الثلاثاء القادم، وذلك وفق اشتراطات وضوابط محددة.


ويشمل الاستثناء الموظفين الحكوميين - المدنيين والعسكريين - المكلفين بمهمات رسمية، والعاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم.

كما تضمّن الاستثناء فئة الموظفين العاملين على وظائف دائمة في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، أيضاً رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية الصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,962
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,903
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,554
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,533

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة