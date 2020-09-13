كما تضمّن الاستثناء فئة الموظفين العاملين على وظائف دائمة في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، أيضاً رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية الصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.

ويشمل الاستثناء الموظفين الحكوميين - المدنيين والعسكريين - المكلفين بمهمات رسمية، والعاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم.

حددت وزارة الداخلية أربع فئات من المواطنين يسمح لهم بالسفر استثناءً بدءاً من الثلاثاء القادم، وذلك وفق اشتراطات وضوابط محددة.

السماح لـ4 فئات من المواطنين بالسفر بدءاً من الثلاثاء المقبل فهد الغبيوي سبق 2020-09-13 حددت وزارة الداخلية أربع فئات من المواطنين يسمح لهم بالسفر استثناءً بدءاً من الثلاثاء القادم، وذلك وفق اشتراطات وضوابط محددة.

ويشمل الاستثناء الموظفين الحكوميين - المدنيين والعسكريين - المكلفين بمهمات رسمية، والعاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم. كما تضمّن الاستثناء فئة الموظفين العاملين على وظائف دائمة في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، أيضاً رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية الصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.



13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 09:45 PM

السماح لـ4 فئات من المواطنين بالسفر بدءاً من الثلاثاء المقبل حددت ذلك وزارة الداخلية وفق اشتراطات وضوابط محددة





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حددت وزارة الداخلية أربع فئات من المواطنين يسمح لهم بالسفر استثناءً بدءاً من الثلاثاء القادم، وذلك وفق اشتراطات وضوابط محددة.





ويشمل الاستثناء الموظفين الحكوميين - المدنيين والعسكريين - المكلفين بمهمات رسمية، والعاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم.

كما تضمّن الاستثناء فئة الموظفين العاملين على وظائف دائمة في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، أيضاً رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية الصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.



