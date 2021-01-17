الهيئة الملكية لمكة المكرمة تطلق شركة "كدانة" لتطوير المشاعر المقدسة

برأس مال مصرح مليار ريال وستُعنى بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن إطلاق "شركة كدانة للتنمية والتطوير"؛ لتكون الذراع المختص بتطوير وتنمية المشاعر المقدسة وحماها بمدينة مكة المكرمة، وتتخذ من مشعر منى مقرًّا لها.

وعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة كدانة للتنمية والتطوير برئاسة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة، بحضور الأعضاء، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، والمهندس خالد بن عبدالله الملحم، ومساعد وزير المالية ياسر بن محمد القهيدان، والرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار هيثم بن محمد الفايز، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن بن أمين سجيني، وعماد بن عبدالقادر المهيدب، وجرى خلال الاجتماع الموافقة على تعيين حاتم بن حامد مؤمنه رئيسًا تنفيذيًّا للشركة، بالإضافة إلى مهامه كمشرف على برنامج المشاعر المقدسة بالهيئة الملكية.

وتعد "كدانة" أول شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أنشئت لتكون المطور الرئيسي بالمشاعر المقدسة وحماها برأس مال مصرح مليار ريال.

وتتمثل رؤية الشركة في الريادة، في استدامة إعمار المشاعر المقدسة، وستعنى الشركة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضة الحج على أكمل وجه، وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها ورفع مستوى الجذب لها عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام، وجعلها مركزًا حضريًّا مستدامًا، ورفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج، مع تطوير وإدارة الخدمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية وقيادة وتصميم وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة، وضمان جاهزيتها على أكمل وجه بالعمل مع الجهات ذات العلاقة، وتوحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة لسلامة الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة كدانة للتنمية والتطوير، أن المشاعر المقدسة حظيت بعناية ورعاية واهتمام القيادة الرشيدة منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وأبنائه البررة ملوك هذه البلاد وحتى يومنا هذا في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة -حفظهما الله- وذلك لما للمشاعر من قدسية ومكانة دينية وتاريخية.

ويمثل إطلاق شركة كدانة للتنمية والتطوير باكورة تفعيل للبرامج الاستراتيجية للهيئة الملكية، وتشمل أولوياتها الأخرى تفعيل برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وبرنامج الأراضي والعقارات، وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل، وبرنامج الاستثمارات الشراكات، وبرنامج الاستدامة المالية، التي يتم دعم أعمالها من خلال مركز الإدارة الشاملة في الهيئة الملكية الذي تم إطلاقه بتاريخ 9/ 2/ 1442هـ الموافق 27/ 9/ 2020م.