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شاهد.. كيف أدى مصلّو "سميراء حائل" صلاة الجمعة اليوم؟

إدارة المساجد والدعوة نفذت خطتها للحد من انتشار "كورونا"

نفذت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة سميراء بمنطقة حائل؛ خطة تستهدف ضمان تطبيق الإجراءات اللازمة لتجهيز جوامع ومساجد المحافظة، في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

وقد تابع مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة الشيخ عبدالله جلعود الجلعود، العمل الميداني الذي شاركت فيه عدة جهات حكومية وتطوعية؛ منها المركز الصحي بالمحافظة بإشراف مدير المركز غلاب حباب الحربي.

وتضمنت الخطة إقامة نقاط فرز صحي عند مداخل الجوامع لقياس درجة الحرارة وتوعية المصلين بأهمية لبس الكمامات.

وشارك فريق تطوعي يتبع نادي سميراء الرياضي بإشراف ومتابعة من قبل رئيس النادي سلطان رشود الجلعود، بتنظيم المصلين والحرص على تباعدهم خلال الصلاة داخل المسجد، فيما شاركت شرطة سميراء بالتواجد عند الجوامع والمساجد.

جدير بالذكر أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، قد حدد أربعة مساجد ستقام صلاة الجمعة بها مؤقتًا بمحافظة سميراء، بالإضافة إلى الجوامع السابقة؛ وذلك لتخفيف الزحام.

وقد أدى المصلون بالمحافظة اليوم صلاة الجمعية في مساجد "الجامع الأول، وجامع سليمان الجلعود، وجامع الجلعود، ومسجد ابن عذل، ومسجد ابن باز، ومسجد عبدالله الصالح، ومسجد الأوقاف".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. كيف أدى مصلّو "سميراء حائل" صلاة الجمعة اليوم؟
سبق

نفذت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة سميراء بمنطقة حائل؛ خطة تستهدف ضمان تطبيق الإجراءات اللازمة لتجهيز جوامع ومساجد المحافظة، في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

وقد تابع مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة الشيخ عبدالله جلعود الجلعود، العمل الميداني الذي شاركت فيه عدة جهات حكومية وتطوعية؛ منها المركز الصحي بالمحافظة بإشراف مدير المركز غلاب حباب الحربي.

وتضمنت الخطة إقامة نقاط فرز صحي عند مداخل الجوامع لقياس درجة الحرارة وتوعية المصلين بأهمية لبس الكمامات.

وشارك فريق تطوعي يتبع نادي سميراء الرياضي بإشراف ومتابعة من قبل رئيس النادي سلطان رشود الجلعود، بتنظيم المصلين والحرص على تباعدهم خلال الصلاة داخل المسجد، فيما شاركت شرطة سميراء بالتواجد عند الجوامع والمساجد.

جدير بالذكر أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، قد حدد أربعة مساجد ستقام صلاة الجمعة بها مؤقتًا بمحافظة سميراء، بالإضافة إلى الجوامع السابقة؛ وذلك لتخفيف الزحام.

وقد أدى المصلون بالمحافظة اليوم صلاة الجمعية في مساجد "الجامع الأول، وجامع سليمان الجلعود، وجامع الجلعود، ومسجد ابن عذل، ومسجد ابن باز، ومسجد عبدالله الصالح، ومسجد الأوقاف".

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
06:20 PM

شاهد.. كيف أدى مصلّو "سميراء حائل" صلاة الجمعة اليوم؟

إدارة المساجد والدعوة نفذت خطتها للحد من انتشار "كورونا"

A A A
خالد السليمي - حائل
0
2,958

نفذت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة سميراء بمنطقة حائل؛ خطة تستهدف ضمان تطبيق الإجراءات اللازمة لتجهيز جوامع ومساجد المحافظة، في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

وقد تابع مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة الشيخ عبدالله جلعود الجلعود، العمل الميداني الذي شاركت فيه عدة جهات حكومية وتطوعية؛ منها المركز الصحي بالمحافظة بإشراف مدير المركز غلاب حباب الحربي.

وتضمنت الخطة إقامة نقاط فرز صحي عند مداخل الجوامع لقياس درجة الحرارة وتوعية المصلين بأهمية لبس الكمامات.

وشارك فريق تطوعي يتبع نادي سميراء الرياضي بإشراف ومتابعة من قبل رئيس النادي سلطان رشود الجلعود، بتنظيم المصلين والحرص على تباعدهم خلال الصلاة داخل المسجد، فيما شاركت شرطة سميراء بالتواجد عند الجوامع والمساجد.

جدير بالذكر أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، قد حدد أربعة مساجد ستقام صلاة الجمعة بها مؤقتًا بمحافظة سميراء، بالإضافة إلى الجوامع السابقة؛ وذلك لتخفيف الزحام.

وقد أدى المصلون بالمحافظة اليوم صلاة الجمعية في مساجد "الجامع الأول، وجامع سليمان الجلعود، وجامع الجلعود، ومسجد ابن عذل، ومسجد ابن باز، ومسجد عبدالله الصالح، ومسجد الأوقاف".

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