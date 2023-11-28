"القويز" يرأس الاجتماع السادس لمجلس أمناء الأكاديمية المالية

تهدف الأكاديمية إلى الارتقاء بمستوى الأداء في الوظائف وتطوير القدرات

عقد مجلس أمناء الأكاديمية المالية، اليوم، اجتماعه السادس افتراضياً برئاسة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز، بحضور جميع أعضاء المجلس؛ لمناقشة المواضيع المجدولة في قائمة أعمال المجلس والتي اتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

وتهدف الأكاديمية المالية إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم، ورفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.

ويسعى مجلس الأمناء إلى التطوير والارتقاء بالأكاديمية المالية إلى المستويات المنافسة عالمياً لتمثل ذراعاً رئيسياً في تدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي لتحقيق مبادرات ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.