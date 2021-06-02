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بالفيديو.. لحظة هبوط طائرة على طريق سريع في كاليفورنيا

قامت طائرة صغيرة بهبوط اضطراري على الطريق السريع 101 في منطقة أغورا هيلز بمقاطعة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا ليلة الإثنين 31 مايو؛ ما أدى إلى تعطيل حركة المرور.

وقال كريج مارتن، ضابط دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا: "تمكن الطيّار المسؤول من الهبوط بالطائرة بسلام والتحكم فيها".

ولم تحصل أي إصابات لدى الطيّار الرئيس أو المتدرّب المرافق له عند الهبوط.. وأغلقت جميع الممرات المتجهة شرقاً للطريق السريعة 101 بالقرب من لينديرو كانيون حتى تتمكّن أطقم الإطفاء من العبور لتحريك الطائرة.

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بالفيديو.. لحظة هبوط طائرة على طريق سريع في كاليفورنيا
سبق

قامت طائرة صغيرة بهبوط اضطراري على الطريق السريع 101 في منطقة أغورا هيلز بمقاطعة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا ليلة الإثنين 31 مايو؛ ما أدى إلى تعطيل حركة المرور.

وقال كريج مارتن، ضابط دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا: "تمكن الطيّار المسؤول من الهبوط بالطائرة بسلام والتحكم فيها".

ولم تحصل أي إصابات لدى الطيّار الرئيس أو المتدرّب المرافق له عند الهبوط.. وأغلقت جميع الممرات المتجهة شرقاً للطريق السريعة 101 بالقرب من لينديرو كانيون حتى تتمكّن أطقم الإطفاء من العبور لتحريك الطائرة.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
02:19 PM

بالفيديو.. لحظة هبوط طائرة على طريق سريع في كاليفورنيا

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أيمن حسن - الرياض
2
747

قامت طائرة صغيرة بهبوط اضطراري على الطريق السريع 101 في منطقة أغورا هيلز بمقاطعة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا ليلة الإثنين 31 مايو؛ ما أدى إلى تعطيل حركة المرور.

وقال كريج مارتن، ضابط دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا: "تمكن الطيّار المسؤول من الهبوط بالطائرة بسلام والتحكم فيها".

ولم تحصل أي إصابات لدى الطيّار الرئيس أو المتدرّب المرافق له عند الهبوط.. وأغلقت جميع الممرات المتجهة شرقاً للطريق السريعة 101 بالقرب من لينديرو كانيون حتى تتمكّن أطقم الإطفاء من العبور لتحريك الطائرة.

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