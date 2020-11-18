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"عسيلان": والدنا "سلمان" واصل مسيرة الملوك البررة في خدمة الدين والمواطن

أكد أن عهده شهد إنجازات عظيمة في شتى المجالات

قال الأكاديمي والكاتب الصحفي غسان بن محمد عسيلان، إن الذكرى السادسة للبيعة المباركة، تزدحم بها مشاعر الوفاء والولاء والشعب السعودي يجدد البيعة لمولاه ومليكه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه.

وأضاف: "لمن دواعي فخري واعتزازي بهذه المناسبة المباركة أن أتذكر بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان الإنجازات العظيمة التي تحققت في شتى المجالات في هذا العهد الزاخر الزاهر بفضل الله تعالى أولا،ً ثم بفضل حكمة وحنكة المليك الوالد الملك سلمان بن عبدالعزيز أيَّده الله تعالى".

وختم الكاتب الدكتور غسان عسيلان حديثه بالقول: "حفظ الله مملكتنا الغالية، وزادها أمنًا واستقرارًا وعزةً ورخاءً، وحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأمدَّ في عمره على طاعته، وزاده من فضله ونعمه، وجزاه عنا خير الجزاء، وجعل عهده المديد زيادة لوطننا الحبيب في صفحات العزة والفخار والمجد والسؤدد".

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"عسيلان": والدنا "سلمان" واصل مسيرة الملوك البررة في خدمة الدين والمواطن
سبق

قال الأكاديمي والكاتب الصحفي غسان بن محمد عسيلان، إن الذكرى السادسة للبيعة المباركة، تزدحم بها مشاعر الوفاء والولاء والشعب السعودي يجدد البيعة لمولاه ومليكه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه.

وأضاف: "لمن دواعي فخري واعتزازي بهذه المناسبة المباركة أن أتذكر بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان الإنجازات العظيمة التي تحققت في شتى المجالات في هذا العهد الزاخر الزاهر بفضل الله تعالى أولا،ً ثم بفضل حكمة وحنكة المليك الوالد الملك سلمان بن عبدالعزيز أيَّده الله تعالى".

وختم الكاتب الدكتور غسان عسيلان حديثه بالقول: "حفظ الله مملكتنا الغالية، وزادها أمنًا واستقرارًا وعزةً ورخاءً، وحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأمدَّ في عمره على طاعته، وزاده من فضله ونعمه، وجزاه عنا خير الجزاء، وجعل عهده المديد زيادة لوطننا الحبيب في صفحات العزة والفخار والمجد والسؤدد".

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
10:08 PM

"عسيلان": والدنا "سلمان" واصل مسيرة الملوك البررة في خدمة الدين والمواطن

أكد أن عهده شهد إنجازات عظيمة في شتى المجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الأكاديمي والكاتب الصحفي غسان بن محمد عسيلان، إن الذكرى السادسة للبيعة المباركة، تزدحم بها مشاعر الوفاء والولاء والشعب السعودي يجدد البيعة لمولاه ومليكه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه.

وأضاف: "لمن دواعي فخري واعتزازي بهذه المناسبة المباركة أن أتذكر بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان الإنجازات العظيمة التي تحققت في شتى المجالات في هذا العهد الزاخر الزاهر بفضل الله تعالى أولا،ً ثم بفضل حكمة وحنكة المليك الوالد الملك سلمان بن عبدالعزيز أيَّده الله تعالى".

وختم الكاتب الدكتور غسان عسيلان حديثه بالقول: "حفظ الله مملكتنا الغالية، وزادها أمنًا واستقرارًا وعزةً ورخاءً، وحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأمدَّ في عمره على طاعته، وزاده من فضله ونعمه، وجزاه عنا خير الجزاء، وجعل عهده المديد زيادة لوطننا الحبيب في صفحات العزة والفخار والمجد والسؤدد".

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