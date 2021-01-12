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وزير الخارجية يتلقى الجرعة الأولى من "لقاح كورونا"

أعرب عن فخره بأبطال الصحة على تفانيهم في عملهم

تلقى وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس "كورونا".
وقال الوزير: نفع الله به، وجزى الله قيادتنا خيراً لما تقوم به من جهود كبيرة لتوفير اللقاح وبشكل سريع وآمن للمواطن والمقيم.
وأضاف وزير الخارجية: أود أن أعبر عن فخري واعتزازي بأبطال الصحة الذين يقومون بعملهم بكل تفانٍ وإتقان.

وزير خارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يتلقى الجرعة الأولى من "لقاح كورونا"
سبق

تلقى وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس "كورونا".
وقال الوزير: نفع الله به، وجزى الله قيادتنا خيراً لما تقوم به من جهود كبيرة لتوفير اللقاح وبشكل سريع وآمن للمواطن والمقيم.
وأضاف وزير الخارجية: أود أن أعبر عن فخري واعتزازي بأبطال الصحة الذين يقومون بعملهم بكل تفانٍ وإتقان.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
03:10 PM

وزير الخارجية يتلقى الجرعة الأولى من "لقاح كورونا"

أعرب عن فخره بأبطال الصحة على تفانيهم في عملهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس "كورونا".
وقال الوزير: نفع الله به، وجزى الله قيادتنا خيراً لما تقوم به من جهود كبيرة لتوفير اللقاح وبشكل سريع وآمن للمواطن والمقيم.
وأضاف وزير الخارجية: أود أن أعبر عن فخري واعتزازي بأبطال الصحة الذين يقومون بعملهم بكل تفانٍ وإتقان.

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