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الإمارات تعلن دعمها الكامل لمبادرة السعودية للتوصل لحل سياسي في اليمن

"ابن زايد" شدد على ضرورة استجابة كل الأطراف لها

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، تأييد بلاده لمبادرة السعودية التي أعلنتها اليوم (الاثنين)، للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وقال: "إن الإمارات تدعم بشكل كامل هذه المبادرة، التي تعد فرصة ثمينة لوقف شاملٍ لإطلاق النار في اليمن، ولتمهيد الطريق نحو حل سياسي دائم"، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

ودعا وزير الخارجية الإماراتي المجتمع الدولي لتضافر الجهود لالتزام كل الأطراف بهذه المبادرة ووقف إطلاق النار.

وأشاد بالدور المحوري للمملكة في تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والتوصل إلى حل سياسي وتسريع جهود إنهاء الأزمة اليمنية.

وشدد على ضرورة الاستجابة لهذه المبادرة وتكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات تعلن دعمها الكامل لمبادرة السعودية للتوصل لحل سياسي في اليمن
سبق

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، تأييد بلاده لمبادرة السعودية التي أعلنتها اليوم (الاثنين)، للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وقال: "إن الإمارات تدعم بشكل كامل هذه المبادرة، التي تعد فرصة ثمينة لوقف شاملٍ لإطلاق النار في اليمن، ولتمهيد الطريق نحو حل سياسي دائم"، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

ودعا وزير الخارجية الإماراتي المجتمع الدولي لتضافر الجهود لالتزام كل الأطراف بهذه المبادرة ووقف إطلاق النار.

وأشاد بالدور المحوري للمملكة في تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والتوصل إلى حل سياسي وتسريع جهود إنهاء الأزمة اليمنية.

وشدد على ضرورة الاستجابة لهذه المبادرة وتكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
09:14 PM

الإمارات تعلن دعمها الكامل لمبادرة السعودية للتوصل لحل سياسي في اليمن

"ابن زايد" شدد على ضرورة استجابة كل الأطراف لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، تأييد بلاده لمبادرة السعودية التي أعلنتها اليوم (الاثنين)، للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وقال: "إن الإمارات تدعم بشكل كامل هذه المبادرة، التي تعد فرصة ثمينة لوقف شاملٍ لإطلاق النار في اليمن، ولتمهيد الطريق نحو حل سياسي دائم"، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

ودعا وزير الخارجية الإماراتي المجتمع الدولي لتضافر الجهود لالتزام كل الأطراف بهذه المبادرة ووقف إطلاق النار.

وأشاد بالدور المحوري للمملكة في تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والتوصل إلى حل سياسي وتسريع جهود إنهاء الأزمة اليمنية.

وشدد على ضرورة الاستجابة لهذه المبادرة وتكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

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