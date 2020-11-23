رُزق الزميل بدر منير العتيبي ، من منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون، بمولوده الأول ، واتفق وحرمه على تسميته "تركي"، جعله الله من مواليد السعادة والصلاح، وأقر به أعين والديه.
"الزميل بدر العتيبي" يُرزق بـ “تركي”
رُزق الزميل بدر منير العتيبي ، من منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون، بمولوده الأول ، واتفق وحرمه على تسميته "تركي"، جعله الله من مواليد السعادة والصلاح، وأقر به أعين والديه.
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"الزميل بدر العتيبي" يُرزق بـ “تركي”صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-23
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
08:42 PM
"الزميل بدر العتيبي" يُرزق بـ “تركي”
رُزق الزميل بدر منير العتيبي ، من منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون، بمولوده الأول ، واتفق وحرمه على تسميته "تركي"، جعله الله من مواليد السعادة والصلاح، وأقر به أعين والديه.
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