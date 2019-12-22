أكثر من 111 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول بتعليم صبيا

منهم 1200 من المرابطين

في أجواء من الطمأنينة والهدوء، استقبلت مدارس تعليم صبيا طلابها وطالباتها لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1441 والتي تستمر أسبوعين.

وتفقد مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، عدداً من المدارس التابعة لمكتب تعليم صبيا شملت ابتدائية الإمام علي، ومتوسطة وثانوية العالية، اطمأن خلالها على اللجان واطلع على سير الاختبارات.

ويبلغ عدد الطلبة الذين أدوا اختبارات اليوم الأول 111214 ألف طالب وطالبة، منهم 51836 بنين، و59378 بنات، في 1226 مدرسة منها 562 للبنين، و664 للبنات، وذلك بعد أن أكملت إدارة تعليم صبيا استعداداتها وسخرت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتهيئة الأجواء المناسبة للاختبارات.

وبلغ عدد المرابطين من الحد الجنوبي والعسكريين عموماً الذين التحقوا باختبارات تعليم صبيا قرابة 1200؛ حيث وجه "الحازمي" بتقديم كافة الخدمات والإرشادات لهم، وتسهيل إجراءات دخولهم، مؤكداً على ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم واحتضانهم بالاقتراب منهم، والتحدث إليهم، والاستماع لهم خلال هذه الفترة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

وتتزامن الامتحانات مع تواجد أمني كثيف؛ للمحافظة على الوضع الأمني عند المدارس، والتقاطعات الرئيسة، وتهيئة الأجواء الآمنة للطلاب والطالبات حتى وصولهم للمدارس، وبعد الخروج من قاعات الاختبارات.

ويقدم قسم الاختبارات بتعليم صبيا خدمة الهاتف الاستشاري؛ لاقتراح الحلول المناسبة وتقديم المشورة للطلاب والطالبات طيلة فترة الاختبارات، عبر تحديد 12 مشرفاً ومسانداً للمدارس بمكاتب التعليم التسعة.

وتابع المساعد للشؤون المدرسية ربيع عطية، الاختبارات بتحفيظ القرآن الابتدائية والمتوسطة التابعة لمكتب تعليم "الداير"، وجه كافة المدارس بضرورة تهيئة البيئة المدرسية المناسبة لاختبارات الطلاب والطالبات، وتوظيف إمكانات العيادات الصحية المدرسية لخدمة من يحتاج منهم، وتوفير الخدمات لجميع المراحل - خاصة- مع شمول الاختبارات للمرحلة الابتدائية بدءاً من الصف الثالث حسب اللائحة الجديدة.



كما قام المساعد للشؤون التعليمية "بنين" ناصر معافا، بجولة على بعض مدارس مكتب تعليم العيدابي شملت ابتدائية العيدابي، وشدد على الالتزام بضوابط ولوائح الاختبارات، وأن تتم أعمال الاختبارات اليومية من تصحيح ومراجعة ورصد بشكل يومي، ودعم ومساندة مشرفي ومشرفات مكاتب التعليم لقادة وقائدات المدارس، ورفع التقارير اليومية عن سير الاختبارات، مع دعائه لجميع الطلاب والطالبات بالتوفيق الدائم.

وفي زيارتها لابتدائية "جريبة" بالشقيري، التابعة لمكتب تعليم ضمد، حثت المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" حنان الحازمي، الطالبات على الاستعداد الجيد للامتحانات، والجد والاجتهاد خلال هذه الفترة التي ستشكل انطلاقة لهم نحو مستقبل واعد ومشرق بإذن الله.