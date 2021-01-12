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شرطة الرياض: القبض على 5 مخالفين حوَّلوا أموالاً مجهولة إلى خارج السعودية

عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية تعود إلى 3 مواطنين.. وضبط أكثر من مليون ريال

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت -بفضل من الله- عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس؛ تورَّطوا بجمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية، تعود ملكيتها لثلاثة مواطنين، مكَّنوهم من استخدامهما لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من ثلاث وحدات سكنية مقار لجمع الأموال.

وأفاد بأنه ضُبط بحوزتهم مليون وثمانية آلاف (1.008.000) ريال. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض: القبض على 5 مخالفين حوَّلوا أموالاً مجهولة إلى خارج السعودية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت -بفضل من الله- عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس؛ تورَّطوا بجمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية، تعود ملكيتها لثلاثة مواطنين، مكَّنوهم من استخدامهما لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من ثلاث وحدات سكنية مقار لجمع الأموال.

وأفاد بأنه ضُبط بحوزتهم مليون وثمانية آلاف (1.008.000) ريال. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
08:19 PM

شرطة الرياض: القبض على 5 مخالفين حوَّلوا أموالاً مجهولة إلى خارج السعودية

عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية تعود إلى 3 مواطنين.. وضبط أكثر من مليون ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت -بفضل من الله- عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس؛ تورَّطوا بجمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية، تعود ملكيتها لثلاثة مواطنين، مكَّنوهم من استخدامهما لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من ثلاث وحدات سكنية مقار لجمع الأموال.

وأفاد بأنه ضُبط بحوزتهم مليون وثمانية آلاف (1.008.000) ريال. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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