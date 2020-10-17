أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 341854 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 370 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 328165 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5165 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8524 والحالات الحرجة 829 حالة.
"الصحة": تسجيل 359 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 370 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 341854 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 370 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 328165 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5165 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8524 والحالات الحرجة 829 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 341854 حالة .
"الصحة": تسجيل 359 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 370 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 341854 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 370 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 328165 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5165 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8524 والحالات الحرجة 829 حالة.